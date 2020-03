Coronavirus Rovigo 4 frati contagiati/ Convento quarantena: ricerca fedeli confessati

Tra le tante spiacevoli storie di “provincia” che l’emergenza coronavirus solleva alla cronaca nazionale, in queste ultime ore da Rovigo arriva comunicazione di un intero convento costretto alla quarantena dopo che 4 frati sono risultati positivi al Covid-19. Il padre guardiano del convento francescano di Lendrinara (Rovigo) ha reso noto l’emergenza dopo che si è visto costretto a rendere in quarantena l’intero monastero assai visitato da migliaia di fedeli ogni anno: una volta appreso l’esito del tampone da coronavirus, sono stati gli stessi frati che hanno rivolto diversi appelli a tutti i fedeli con i quali sono entrati in contatto negli scorsi giorni. I primi due Frati minori Cappuccini sono stati accertati martedì, mentre da questa mattina se ne sono aggiunti altri due, classe 1937 e 1977: come spiega Rovigo Oggi, i quattro religiosi erano stati tutti a Camposampiero, in provincia di Padova, per un evento religioso negli scorsi giorni. Erano già in isolamento da lunedì 9 marzo, il tampone ora è positivo ma per fortuna tre su quattro sono tutti sintomatici e in buone condizioni.

CONVENTO FRATI IN QUARANTENA: SI CERCANO I “CONFESSANTI”

Solo un frate è stato ricoverato presso il reparto Malattie infettive di Rovigo anche se non desta preoccupazione per pericolo di vita: come spiegano i media locali, i francescani di Lendinara si era recati per una settimana a Camposampiero, nel Padovano, per prendere parte alla riunione capitolare chiamata a votare per il rinnovo del ministro provinciale. Al ritorno i primi sintomi in uno dei 4 frati e così il tampone effettuato: ora però l’appello è stato lanciato anche sui social per scovare tutte le persone che sono state confessate dai 4 religiosi lo scorso 7 marzo presso la chiesa di Sant’Agata. L’intento è che anche quelle persone contattino immediatamente l’azienda sanitaria di Rovigo in modo da cominciare subito l’analisi di eventuali sintomi (e in quel caso, il tampone da effettuare). Come riporta TgCom 24 si tratterebbe in tutto di una decina di persone di Lendinara e altri Paesi vicini «che sono già state individuate e i cui recapiti sono stati comunicati dai frati all’Ulss 5 polesana».

