Coronavirus, Rugani/ “Sto bene, ma tutti devono capire che la situazione è grave”

Daniele Rugani suo malgrado passerà alla storia anche come il primo calciatore di Serie A che è risultato positivo al Coronavirus, dunque “calciatore 1”, come il difensore della Juventus è stato ribattezzato appunto in quanto primo contagiato della Serie A (e anche delle squadre di Champions League). Rugani comunque sta bene e oggi ha voluto far sentire la sua voce: è ancora asintomatico e vuole lanciare un messaggio di speranza, ma pure di grande attenzione perché servono cautela e rispetto delle regole per superare questo incubo. Rugani ha parlato da una stanza del J Hotel, dove il difensore sta passando rigorosamente da solo il necessario periodo di quarantena: “Sto bene, voglio tranquillizzare tutti, non ho mai avuto i sintomi gravi di cui si legge in giro e mi ritengo fortunato. Lì per lì è stata una bella botta perché sono stato il primo nel nostro ambiente e spero sia servito a sensibilizzare tutti, soprattutto chi non aveva capito la gravità di questo problema”. Discorso valido per le persone ma anche per le istituzioni, visto che proprio dopo la positività di Rugani la Uefa ha cominciato a cambiare atteggiamento.

CORONAVIRUS, RUGANI: L’APPELLO DEL DIFENSORE DELLA JUVENTUS

Daniele Rugani, ovviamente in collegamento, ha partecipato a una puntata di “A casa con la Juve”, format del canale tematico bianconero Juventus Tv che in questi giorni in cui tutti devono stare in casa ha un titolo che appare ancor più significativo. Rugani ha aggiunto altri dettagli sulla sua situazione che potrebbero tornare utili anche ad altre persone, raccontando i momenti complicati durante i quali ha saputo di aver preso il Coronavirus: “C’è stato immediatamente un boom mediatico fortissimo, mi hanno scritto in tantissimi e li ringrazio tutti: molti erano preoccupati e ci tengo ancora a tranquillizzarli. Supererò, supereremo anche questa. E spero che ne usciremo tutti ancora più forti”. E dopo giorni di assoluta solitudine, cosa farà il difensore della Juventus? “La prima cosa sarà abbracciare tutte le persone a me care”. Rugani ha infine raccontato anche come passa il tempo in questi giorni così strani: “Mi sto praticamente finendo tutto Netflix… Sto vedendo soprattutto ‘Elite’ e ‘Peaky Blinders’. Poi suggerisco il film ‘Contrattempo’, thriller molto bello che dura poco e non è pesante. E leggo anche Harry Potter, ma in inglese…”.



