Coronavirus, Rustu Recber in ospedale/ Moglie: “Condizioni critiche, pregate per lui”

Continuano a preoccupare le condizioni di salute di Rustu Recber, ex giocatore e icona del calcio turco, che solo pochi giorni fa era stato ricoverato in ospedale in Turchia, perché rivelatosi positivo al coronavirus. Come abbiamo scoperto negli ultimi giorni, l’ex portiere di Fenerbache e Barcellona oltre che della nazionale turca, era risultato positivo al Covid-19 al ritorno da un viaggio negli Stati Uniti, in seguito al quale però Rustu Recber non si era sottoposto a quarantena, di sua espressa volontà. Una mossa certo imprudente e che aveva scatenato parecchie polemiche tra i suoi fan e followers, che ora però si uniscono nella speranza che il proprio idolo si riprenda presto. Purtroppo però, non sono buone notizie quelle che ci arrivano dalla Turchia: a comunicarcele è la stessa moglie di Rustu Recber, Isil, che in un messaggio social ha ci ha informato che il marito “E’ in condizioni critiche”.

CORONAVIRUS RUSTU RECBER: L’EX PORTIERE E’ IN CONDIZIONI CRITICHE

Si aggravano dunque le condizioni di Rustu Recber, ricoverato in ospedale per coronavirus, ed è accorato l’invito sui propri profili social della moglie, la signora Isil, affinché amici e fan continuino a pregare per lui, impegnato in quella che è certamente, la partita più difficile della sua vita. La consorte dell’ex portiere turco, chiedendo poi rispetto per la sua drammatica condizione, ha aggiunto: “La mia unica richiesta è che le persone siano consapevoli e rispettose. Il mio test è stato negativo, così come quello fatto ai miei figli. Mio marito è in ospedale e non ci è permesso vederlo. Questa è la parte più difficile, non riuscire a stare con lui”. Potente la chiusura del messaggio, colma di preoccupazione, ma pure speranzosa e accorata: “ Dio è grande e Rüstu è affidato ai medici turchi. Passeranno anche questi giorni. Per favore, non smettete di pregare per lui”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA