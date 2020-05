Coronavirus Sampdoria/ Già guariti i 4 giocatori risultati positivi a inizio maggio

Pubblicità

Erano risultati positivi al coronavirus solo una settimana fa, in seguito a un tampone occorso il 6 maggio, e previsto dalla società in vista della ripresa degli allenamenti individuali nel proprio campo sportivo: solo ieri però la Sampdoria, con una nota ufficiale, ha comunicato che i 4 giocatori sono ora guariti dal coronavirus. Dunque è bastata una settimana per i quattro blucerchiati per tornare di nuovo negativi, dopo aver effettuato un doppio tampone: un’ottima notizia per il club in vista della ripresa degli allenamenti collettivi, permessa dal prossimo lunedì (ma ancora in bilico, viste le ultime polemiche). Ma oltre alle polemiche bollenti sulla ripresa certo un’ottima notizia di vero conforto: non scordiamo certo che già a marzo il club ligure aveva riscontrato nel suo spogliatoio ben 8 giocatori positivi al coronavirus, che sono stati dichiarati guardati dal covid 19 solo lo scorso 23 aprile.

CORONAVIRUS SAMPDORIA: 4 NUOVI GUARITI

Ufficializzata ora la guarigione da coronavirus anche per i 4 giocatori della Sampdoria ,risultati positivi solo pochi giorni fa, quale sarà il loro percorso per il rientro in campo, a piena disposizione di Mister Ranieri? Il protocollo è chiaro: per i quattro dichiarati guariti in seguito a doppio tampone, è previsto in percorso di controlli medici speciale. I 4 infatti dovranno sottoposti a test aggiuntivi, come Tac polmonare ad alta risoluzione e un holter per controllare i battiti cardiaci per almeno 24 ore, pure in situazioni di stress fisico. Solo dopo aver superato questi test i 4 potranno tornare in campo e presumibilmente dal lunedì prossimo anche in compagnia dei compagni di squadra. Sempre che chiaramente anche la Sampdoria non si unisca alla protesta capeggiata dall’Inter contro il protocollo di ripresa fissato da CTS e FIGC e decida di perseguire con sessioni di lavoro individuali.



