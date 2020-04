Coronavirus Sampdoria/ Ufficiale, guariti Gabbiadini e compagni: tamponi negativi

Pubblicità

E’ di soli pochi minuti fa il comunicato ufficiale, diramato dalla Sampdoria, della accertata guarigione dal coronavirus dei suoi tesserati, che già all’inizio di marzo erano risultati positivi al covid 19. “L’U.C. Sampdoria comunica che, al termine dei test previsti per legge, tutti i tesserati che avevano contratto il Coronavirus-COVID-19 sono risultati negativi”, ha dunque scritto solo poco fa il club ligure sul proprio portale ufficiale. La Sampdoria può dunque ora tirare un sospiro di sollievo dopo giorni di grande paura e preoccupazione: tutti i suoi tesserati sono ora risultati negativi al doppio tampone effettuato in questi giorni e stanno tutti bene. E per fortuna che per nessuno di loro la malattia ha infierito troppo: già nei giorni scorsi Manolo Gabbiadini, guarito ora dal coronavirus, aveva comunque rassicurato i tifosi sulle sue condizioni di salute, definite abbastanza buone, pur in tal contesto.

CORONAVIRUS SAMPDORIA: TUTTI GUARITI, PER LORO PERCORSO A PARTE PER LA RIPRESA

Dunque anche per i giocatori della Sampdoria è finito l’incubo: Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Fabio De Paoli, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Bartosz Bereszynski e Edgar Barreto risultano guariti dal coronavirus, dopo aver superato un ciclo di isolamento, quarantena e doppio tampone. Per loro è dunque pronto il rientro agli ordini del tecnico Ranieri, quando e se chiaramente, la Federazione e in primis il governo, decideranno per la ripresa di allenamenti e pure del campionato. Stando però alle ultime indicazioni date dalla FIGC nel protocollo medico della ripresa, per loro, pur ora negativi al coronavirus, sarà previsto un percorso differenziato rispetto ai colleghi, come a tutti gli ex ammalati. Saranno infatti previsti controlli medici extra e un percorso riabilitativo a parte, tenuto conto che il fisico potrebbe risultare particolarmente debilitato dopo la malattia, pur superata da tempo.



