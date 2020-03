Coronavirus: Sara Soldati, video messaggio della famiglia/ “Qui tutto ok, ci manchi tanto”

Sara Soldati, esattamente come accaduto nelle scorse ore a tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, ha ricevuto una gradita sorpresa video da parte della produzione del reality show di Canale 5. Sul maxischermo presente nella Casa più spiata d’Italia, infatti, sono spuntati i volti dei suoi genitori e di suo fratello, incluso il loro cagnolino, che hanno voluto rassicurarla in merito alle loro condizioni di salute, considerato il momento di emergenza sanitaria che l’Italia e molti altri Paesi d’Europa e del mondo stanno attraversando in questi giorni a causa dell’epidemia da Coronavirus. Sara ha ascoltato il loro breve messaggio con le mani giunte su volto, emozionata e con l’animo in subbuglio.

SARA SOLDATI E IL VIDEOMESSAGGIO DELLA FAMIGLIA: “TI SEGUIAMO SEMPRE”

Nel filmato mandato in onda dal Grande Fratello Vip 2020, Sara Soldati ha assistito in silenzio al video messaggio inviatole dai suoi familiari. In particolare, a parlare è stato suo fratello, seduto al centro del divano di casa, mentre ai suoi lati si trovavano la mamma e il papà, che teneva in braccio l’amico a quattro zampe di famiglia. “Come vedi siamo qui e stiamo tutti bene, puoi stare tranquilla”, ha dichiarato il giovane, prima che la madre intervenisse per aggiungere: “Io ti seguo sempre. Ci manchi tanto, a presto!”. A quel punto, ha ripreso la parola il fratello di Sara, che l’ha voluta salutare con un simpatico “Ciao, sister!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA