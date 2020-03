Coronavirus Serie A/ AIC, Tommasi: “Il taglio degli stipendi non è la priorità”

In questi giorni drammatici per l’espandersi e l’aggravarsi dell’emergenza coronavirus, in casa della Serie A tiene banco non solo il tema del rientro in campo come della ripresa degli allenamenti, ma pure le conseguenze economiche che lo stop al calcio doverosamente imposto, porteranno al sistema. Due argomenti critici dunque, su cui questa mattina è tornato anche il presidente dell’Assocalciatori Damiano Tommasi, ai microfoni di Radio Anch’io, su Radio Rai. Il numero 1 dell’Aic ha subito preso parola sul rientro in campo per cui però: “Attualmente non è possibile fare previsioni, dobbiamo solo prepararci a tutte le ipotesi”. Senza scordare che secondo l’ultimo decreto del governo, sono vietati gli spostamenti extra comunali, per cui sarebbe al momento di fatto quasi impossibile per le squadre riunirsi.

TOMMASI: TORNARE A GIOCARE NOTIZIA POSITIVA, MA PURE…

Ma non solo. Approfondendo il riscorso lo stesso Tommasi ha aggiunto: “Se si potesse tornare a giocare sarebbe una notizia positiva, vorrebbe dire che la situazione sarebbe rientrata. Giocare avanti con la stagione comporta intervento nei contratti dei giocatori e spostamento delle competizioni, con la stagione 2020/21 che subirebbe delle altre variazioni. Vedremo cosa succederà: sarebbe un sogno tornare a giocare questa estate”. Quello che è certo è che sarà ben difficile che la Serie A torni in campo già a maggio e anzi pare che la Lega sia pronta a chiedere alla Uefa un nuovo rinvio per le coppe e che la stessa Uefa stia valutando soluzioni future più “morbide“.

TOMMASI E IL TAGLIO STIPENDI AI GIOCATORI

Non è però solo sul possibile rientro in campo o meno per la Serie A come per gli altri campionati italiani che Tommasi ha detto la sua, ma pure su un tema più che scottante, che tocca da vicino ovviamente lo stesso presidente dell’Assocalciatori. Come è noto da qualche tempo si sta valutando un taglio agli stipendi dei giocatori per evitare che i club vadano in fallimento durante questo momento di crisi, soluzione che pure sta venendo valutata anche nei campionati esteri. Sul tal argomento però Tommasi ha dichiarato che non sarà tema prioritario di discussione in questi giorni. Il presidente dell’Aic ha poi aggiunto: “La riduzione degli stipendi? Credo che sia anche questo un segnale del fatto che non siamo allineati. Stiamo parlando delle mensilità di marzo, di una ripresa che non sappiamo quando ci sarà, di danni non ancora calcolati. E’ inevitabile che se ne parlerà, ma credo che sia l’ultimo dei problemi”. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi, nella speranza che a breve si possa tornare alla normalità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA