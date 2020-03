Coronavirus Serie A/ Buco da 720 mln se non si riparte: gli aiuti chiesti dalla Lega

Sono giorni bollenti per il futuro del calcio in Italia, dopo l’inevitabile e necessario stop ai campionati per l’espandersi e l’aggravarsi dell’emergenza coronavirus, e i prossimi si annunciano ancor più decisivi, visto che si dovrà decidere del proseguimento della stagione e in che modalità. Ecco che sull’argomento, nella giornata di oggi è tornata anche la Lega Serie A che in un’assemblea straordinaria, ha stilato un documento che verrà girato alla Figc, Coni e Ministero dello sport, con tutti i punti in cui si chiederà il supporto dell’autorità per salvare il calcio in Italia. Come ci riferisce la redazione sportiva di Sky infatti il pericolo che il campionato di Serie A non riparta più non è stato ancora superato, con possibili gravissime conseguenze anche economiche per il sistema calcio. Anzi al momento, si stima che se non si chiuderà la stagione, vi sarà una perdita economica valutabile intorno ai 720 milioni di euro, solo per la Serie A: ovviamente però anche le altre leghe subirebbero perdite ingentissime.

CORONAVIRUS SERIE A: LE RICHIESTE DELLA LEGA

Ecco perché, confermando le indiscrezioni degli ultimi giorni, la Lega Calcio Serie A ha fissato almeno sei punti su cui si richiede l’intervento del governo come del Coni, per scongiurare il percolo default del calcio italiano per via dell’emergenza coronavirus. Stando alle ultime indiscrezioni che ci arrivano da Sky, la Serie A avrebbe chiesto supporto e misure economiche ad hoc per sostenere il costo del lavoro, diversi piani di ammortamento e nuove forme di finanziamento (anche dalle scommesse sportive). Non solo: la Lega inoltre vorrebbe dare il via a una nuova organizzazione della vendita dei diritti sportivi oltre che misure utili per incentivare la costruzione di nuove infrastrutture. Richieste corpose dunque a cui però servirebbe dare risposta in tempi brevi, pur in un momento in cui di certezze ve ne sono ben poche. Da aggiungere che pare che sul tavolo non hanno trovato spazio discussioni sulla ripresa degli allenamenti: l’ipotesi pi probabile al momento è quello di un ritorno in campo per metà aprile, con ripresa dei campionato un mesetto dopo (a porte chiuse).



© RIPRODUZIONE RISERVATA