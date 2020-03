Coronavirus Serie A/ Calendario affollatissimo: in campo a maggio?

In Italia, come pure in tutta Europa, siamo ben lontani dal considerare superata l’emergenza Coronavirus, a ma circa una settimana dallo stop completo sul territorio nazionale dello sport, pure è tempo di interrogarsi sul prossimo futuro dei campionati di calcio, in primis per la Serie A. A dare l’input ieri è stata la stessa Uefa, che decidendo del rinvio degli Europei al 2021, ha di fatto dato la possibilità alle varie federazioni e leghe di terminare i propri campionati nazionali: pure però nel contesto è stato chiesto anche di tornare in campo il prima possibile (sempre in osservanza delle norme imposte dai vari stati). Stando alle ultime voci pare infatti che la Uefa abbia chiesto di tornare in campo già il prossimo 21-22 aprile ma ovviamente tale ipotesi al momento è stata ampiamente scartata da tutte le federazioni: in tempi sono troppo stretti e ancora oggi non si conoscono gli sviluppi e le conseguenze della pandemia da Covid-19. Fissare dunque oggi delle date certe per il ritorno in campo risulta a dir poco complicato: pure però possiamo fare qualche calcolo utile, almeno per il prossimo calendario del calcio italiano.

CALENDARIO SERIE A: LE DATE UTILI PER RIPARTIRE

Come detto prima, la ripresa del calcio in Italia per la Serie A non pare al momento pensabile per prima del mese di maggio (nonostante gli inviti della Uefa) e in ogni caso dovremo attenderci un programma dir poco affollatissimo. Oltre alle coppe europee (che si vorrebbe far ripartire il prossimo 13 maggio) infatti dobbiamo segnalare che per la Serie A sono ancora 12 i turni da affrontare prima della chiusura regolare, a cui si aggiungono i recuperi (per chi li ha), e tre partite di Coppa Italia (semifinali di ritorno e finalissima). Vista la mole di lavoro ecco che il piano più ottimistico ora sul tavolo prevedrebbe di scendere in campo già il prossimo 2 maggio e pur prevedendo 4 turni infrasettimanali, si arriverebbe a chiudere la stagione con non pochi problemi, ma comunque entro il 28 giugno, come richiesto dalla Uefa. Questa però è l’ipotesi migliore e dunque anche la meno realistica al momento, specie per il calcio italiano, che più degli altri ha perso terreno per l’emeergenza Coronavirus. Più probabile dunque che la lega Serie A decida di tornare in campo per il 9 o 16 maggio o ancora successivamente, anche se in tal caso (pur tenendo i 4 turni infrasettimanali, a questo piò che necessari) si sforerebbe la data limite del 30 giugno, per terminare a luglio inoltrato. Di conseguenza sarebbe necessario rivedere alcune regole, tra cui allungamento dei contratti, se non addirittura rivedere proprio la formula del campionato: visto il contesto, non si esclude nulla. Fissato il programma vediamo poi che di conseguenza, in calendario la Coppa Italia si sposterebbe al 20-21 maggio per semifinali e 18 giugno per la finalissima, mentre sono già state fissate per il 24 e 27 giugno le finali di Europa league e Champions league. Una tabella di marcia a dir poco impegnativa: sempre ovviamente che si possa ripartire dopo l’emergenza,



