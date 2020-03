Coronavirus Serie A/ Commisso: “Peggio dell’11 settembre, probabile non si riparta”

Anche per Rocco Commisso è molto probabile che il campionato di Serie A 2019-2020 debba arrendersi al Coronavirus, e chiudere i battenti. Dichiarazioni, quelle rilasciate a La Politica nel Pallone, che sono in contrasto con quanto detto e ripetuto dal presidente federale Gabriele Gravina, che continua a sostenere come chiudere la stagione sia una necessità; dichiarazioni che però sposano quelle di alcuni addetti ai lavori, che si sono già espressi sull’argomento. Il presidente della Fiorentina ha detto che “non ci si deve allenare, non è finita. Speriamo che presto si arrivi a zero casi in Italia, speriamo che il Covid-19 non arrivi al Sud dove le strutture mediche non sono come al Nord”. Per il patron viola la necessità primaria è preservare la salute: così si è espresso in una lettera inviata agli altri presidenti della Serie A. “C’è una grande probabilità che questo cambiato non finisca” ha detto.

Rocco Commisso ha poi contribuito a distendere leggermente il clima sempre rovente tra Fiorentina e Juventus (lui stesso aveva inasprito i toni con le dichiarazioni a seguito della partita di campionato) lodando l’iniziativa bianconera circa il taglio degli stipendi, parlandone come di un esempio e sostenendo che anche i viola la stiano studiando. Dal punto di vista personale, Commisso ha confermato i 12 casi di positività al Coronavirus all’interno della Fiorentina (solo uno in Mediacom, la sua azienda) e ha parlato di fondi di donazione agli ospedali che hanno superato i 700mila euro, oltre a 2000 donatori piccoli e grandi dagli Stati Uniti. Per il patron della società gigliata il quadro della pandemia non è assolutamente da sottovalutare: anzi, usando un paragone che può sembrare “scomodo” o poco consono ha paragonato questa situazione al purtroppo famoso 11 settembre 2002.

CORONAVIRUS SERIE A, COMMISSO: PEGGIO DELL’11 SETTEMBRE

Per Commisso il paragone regge, anzi in un certo senso questa pandemia è anche peggio di quanto avvenuto 17 anni e mezzo fa: “Abbiamo avuto 2000 morti, in Italia il Coronavirus ne ha già fatti oltre 10mila”. Il presidente della Fiorentina ha confermato che lui e la moglie sono chiusi in casa come imposto dalle misure restrittive in atto nel Paese, e ha detto chiaro e tondo che “l’economia in Italia è rovinata”. Logico che in un quadro simile chiudere o meno il campionato di Serie A non rappresenti certo un aspetto prioritario: Commisso si è espresso in merito, ora bisognerà vedere quello che verrà decisivo insieme alla Lega e alla FIGC, e le altre società coinvolte.



