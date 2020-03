Coronavirus: Serie A fino a giugno?/ Europei in forse, scudetto non assegnato se…

Il calcio italiano e la Serie A sono nel pallone, nel vero senso della locuzione. Inutile girarci troppo attorno: l’emergenza connessa al Coronavirus ha creato parecchi grattacapi ai vertici del massimo campionato nazionale, tra rinvii,(in)decisioni, dietrofront, porte aperte, anzi no, chiuse e chi più ne ha più ne metta. Un clima di incertezza palesatosi in tutta la sua pienezza nell’assurdo episodio verificatosi prima del fischio d’inizio di Parma-Spal, disputata ieri in un “Tardini” deserto, con i giocatori richiamati negli spogliatoi mentre si accingevano a entrare in campo e fatti ridiscendere sul manto erboso all’incirca un’ora più tardi per le operazioni di ri-riscaldamento. Al primo posto, però, deve essere messa la salute pubblica, al di là degli impegni di calendario; in virtù di ciò, è altamente probabile che il torneo si fermi per almeno due giornate (martedì, cioè domani, si terrà un consiglio federale straordinario), in pratica sino al prossimo 3 aprile, con conseguente annullamento delle amichevoli della Nazionale italiana contro Inghilterra e Germania. Se ciò si concretizzasse, non vi sarebbero date sufficienti per recuperare due turni di Serie A, altri tre incontri già rinviati (più Inter-Sampdoria), due semifinali di ritorno di Coppa Italia e la finale. Il mese di giugno, infatti, è “bloccato” dagli Europei. A meno che…

CORONAVIRUS: SERIE A FINO A GIUGNO? POSSIBILE LA CANCELLAZIONE DI EURO 2020

A meno che, dicevamo, la manifestazione continentale per nazioni non venga cancellata. In tal caso, il primo mese dell’estate verrebbe in soccorso alle esigenze della Lega Serie A, consentendo una regolare chiusura del campionato 2019-2020. Resta tuttavia da capire se Euro 2020 non ci sarà: la kermesse sportiva, in programma dal 12 giugno al 12 luglio, prevede la partecipazione di 24 squadre in 12 stadi disseminati per il Vecchio Continente e un flusso esagerato di spettatori che si sposterebbero da una capitale europea all’altra. Le porte chiuse, stavolta, non aiuterebbero, perché i mancati introiti sarebbero eccessivi. Se, invece, ci saranno le condizioni per salvaguardare la disputa degli Europei di calcio, è improbabile che la stagione calcistica in Italia si concluda regolarmente. Così, la Figc si è già messa a tavolino per elaborare un’apposita norma che indichi il da farsi. Al momento, il regolamento prevede che lo scudetto venga assegnato alla squadra che si trovava in testa in occasione dell’ultima giornata completata (Juventus), ma è al vaglio l’ipotesi di non assegnare il titolo, segnalando comunque all’Uefa le qualificate alle coppe europee. Problemi analoghi, fors’anche maggiori, per la Serie B e la Serie C: come si potrebbero disputare playoff e playout?

