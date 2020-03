CORONAVIRUS SERIE A/ Slittamento a luglio sempre più probabile, si decide martedì?

La Serie A ha fermato gli allenamenti – si attende solo la decisione ufficiale del Napoli – ma intanto bisogna ragionare sull’eventuale termine della stagione. Mentre Michele Criscitiello, tra gli altri, ha proposto la sua ideale conclusione (ovvero mandare in Champions League le prime quattro dell’attuale classifica, qualora non si riprendesse a giocare), il tema portante rimane quello dei bilanci e dei contratti dei calciatori che, come noto, hanno scadenza 30 giugno. Per questo motivo nell’Assemblea di Lega che si terrà domani i club, insieme al presidente Paolo Dal Pino, dovranno parlare di questo: ormai sembra scontato che la stagione terminerà a luglio (sempre se si riesca a riprendere) e dunque bisognerà rivedere tutte queste cose. Bisognerà invece determinare le esigenze economiche delle varie squadre; si capisce dunque che anche decidere di continuare a giocare in estate avanzata comporta dei problemi non indifferenti, non solo legati strettamente al calendario. Vedremo allora quello che si deciderà, sempre tenendo presente che stiamo navigando a vista e che l’emergenza Coronavirus potrebbe anche non arrestarsi in tempi brevi, portando davvero alla cancellazione della stagione 2019-2020. (agg. di Claudio Franceschini)

LOTITO SOSPENDE GLI ALLENAMENTI, ORA IL NAPOLI?

Anche Claudio Lotito ha ceduto: una nota del club biancoceleste ha comunicato che la ripresa degli allenamenti è stata rinviata a data da destinarsi. Secondo Repubblica, Aurelio De Laurentiis lo farà a breve: erano di fatto i due presidenti che in emergenza Coronavirus facevano comunque pressione per tornare a lavorare sul campo. Con loro c’erano altre società, e si era creata una spaccatura all’interno della Lega; il presidente della Lazio in particolar modo si era messo “contro” quasi tutti, Massimo Cellino aveva espresso la sua opinione con un chiaro “attacco” al patron biancoceleste, mentre Urbano Cairo aveva parlato di come non si potessero perseguire i propri interessi. Evidentemente, le parole sono state ascoltate: la Lazio non riprenderà gli allenamenti, si attende il comunicato del Napoli che, teoricamente, avrebbe dovuto tornare al lavoro di gruppo mercoledì 25 marzo.

CORONAVIRUS SERIE A: ALLENAMENTI DEFINITIVAMENTE SOSPESI

Dunque la Serie A torna compatta in emergenza Coronavirus: giusto così, al netto delle opinioni legittime di tutti è abbastanza evidente come sia legittimo che in questo momento storico il primo punto all’ordine del giorno sia quello di provare a frenare il Covid-19. I numeri non sono ancora scesi ed è chiaro che la stagione in questo modo non possa continuare: la grande incertezza rimane proprio questa, se e quando si potrà tornare a giocare partite ufficiali. Lo spostamento degli Europei al prossimo anno ha dato una mano perché ha esteso la data oltre la quale si potrebbe terminare il campionato di Serie A, ma resterebbe comunque il problema dei contratti in scadenza il 30 giugno oltre ovviamente al dover pensare alla prossima stagione. Al momento la Lega ha comunicato che fino all’inizio di maggio non si giocherà, e la sospensione degli allenamenti lascia intendere che la pausa possa essere ancora più lunga…



© RIPRODUZIONE RISERVATA