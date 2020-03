Coronavirus Serie A/ Rischio nuova quarantena per gli stranieri che vanno via

Lo stop a tempo indeterminato della Serie A causa Coronavirus sta causando molte conseguenze: una di queste è la partenza di molti giocatori stranieri, che tornano nei rispettivi Paesi per i più svariati motivi, da Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain che assistono le madri malate a Marcelo Brozovic, preoccupato anche per il recente terremoto in Croazia, giusto per fare gli esempi più celebri. Si tratta sempre di partenze autorizzate dai rispettivi club e naturalmente di giocatori che sono risultati negativi al tampone per il Coronavirus, dunque di per sé tutto questo non è un problema, anzi è pure comprensibile che in una sosta così lunga (almeno ancora un mese) molti giocatori desiderino stare più vicini alle famiglie d’origine in un momento di paura per il mondo intero.

CORONAVIRUS SERIE A: RISCHIO DOPPIA QUARANTENA

C’è però un problema che potrebbe complicare ulteriormente la situazione di questi giocatori, che corrono infatti il rischio di una doppia quarantena: la prima all’arrivo nei rispettivi Paesi in quanto persone provenienti dall’Italia, che è uno dei principali focolai di Coronavirus al mondo, ma poi di nuovo anche al momento del loro rientro in Italia, in base alla situazione che ci dovesse essere sia nel loro Paese sia da noi al momento in cui faranno rientro. Anche questa dunque è una variabile da considerare, perché nella peggiore delle ipotesi potrebbe essere di fatto un ulteriore mese di isolamento preventito e dunque di mancati allenamenti: tutto questo sempre che il campionato di Serie A riesca a ripartire, naturalmente…



© RIPRODUZIONE RISERVATA