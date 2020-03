Coronavirus Serie A/ Taglio stipendi: due scenari possibili mentre in Premier…

Tema bollente sui tavoli della tale sfere del calcio italiano non solo sono anche le conseguenze economiche che lo stop al campionato e l’espandersi dell’emergenza coronavirus portano. Non ultimo dunque si discute in questi giorni anche sulla necessità di tagliare gli stipendi milionari dei giocatori, che ormai da parecchi giorni non possono neppure allenarsi e che pure per altrettanto tempo potrebbero rimare chiusi in casa. Benché certo il tema non sia il primo della lista (come ha affermato anche il presidente dell’Assocalciatori pochi giorni fa) pure è lecito interrogarsi sulle possibili soluzioni messe a tavolo. Dopo tutto già in diversi paesi si sono prese soluzioni importanti e in Italia vi è pure la volontà di arrivare presto a una misura valida per tutti.

CORONAVIRUS SERIE A, TAGLIO DEGLI STIPENDI: I DUE SCENARI POSSOBILI

Ad aiutarci in tale lavoro è stata questa mattina la Gazzetta dello sport, che in un interessante approfondimento ha individuato due possibili scenari anche per quello che dovrà essere il taglio degli stipendi per i giocatori del campionato italiano. La prima, prevede il non pagamento del stipendi per i mesi di stop: i giocatori non si sono allenati o hanno giocato per cui non devono essere pagati. In tal caso però servirebbe un intervento diretto da parte del governo italiano per stabilire la “disoccupazione”, come è accaduto in Francia, dove stata resa fattibile una “disoccupazione parziale” per tutti i dipendenti delle società, calciatori compresi.

CORONAVIRUS SERIE A, L’IPOTESI DELLO “SCONTO PROPORZIONALE”

Ma non solo. Da valutare in tal senso sarebbe anche uno “sconto proporzionale”: ovvero verrebbero pagati gli stipendi, con tagli proporzionali a seconda della quota (per chi guadagna fino a 100 mila euro vi sarà un taglio inferiore e differente a chi ne guadagna di più per esempio). In tal caso si chiederebbe però sempre al governo di varare una misura ad hoc, sempre che questo non demandi la questione a Lega e Figc, che dovrebbero lavorare in piena concordia sul delicato argomento. In ogni caso la risoluzione non è immediata a semplice e pur non mancano chi chiede che tutto rimanga così com’è . E’ in tale senso quello che sta accadendo in Premier League, dove solo la Champioship si sta muovendo per fissare un tetto salariale a settimana: il primo campionato però non prende in esame l’ipotesi e progetta di tornare in campo regolarmente il prossimo 10 giugno.



