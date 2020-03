Coronavirus Serie B/ La Commissione medica chiederà lo stop al campionato

Mentre in Serie A si sta spingendo da parte di club e e federazioni al rientro in campo per chiudere la stagione regolare, anche in estate inoltrata se mai fosse necessario, in casa della Serie B ci si sta muovendo per altre vie. L’emergenza coronavirus infatti ha messo in ginocchio anche il campionato cadetto, per il quale al momento pure vi sono ben poche chance che possa ripartire: questa l’ipotesi della commissione medica per il secondo campionato italiano, che si è riunita solo ieri. Stando a quanto ci riporta la redazione del Corriere dello sport infatti, la commissione medica ieri si sarebbe riunita per definire un protocollo da girare a tutti i club, per affrontare nel modo migliore questa fase di isolamento, prevenendo possibile problematiche dovute all’assenza di attività agonistica e all’isolamento casalingo. Ma non solo: la commissione avrebbe pronta una proposta per Mario Balata, presidente della Lega B per interrompere subito la stagione, non essendoci le condizioni per la ripresa nel breve periodo.

CORONAVIRUS SERIE B: CLUB DIVISI SUL RIENTRO IN CAMPO

Mentre dunque ci si interroga sulla prosecuzione o lo stop del campionato 2019-2020 della Serie B, i club della cadetteria sono quanto mai divisi su tale tema: e certo non ci attendavamo qualcosa di differente. Pure collettiva, è la preoccupazione per le conseguenze economiche che lo stop al calcio della Serie B avrà e sta già avenDo all’interno delle singole società. In tale senso il patrone del Frosinone Stirpe ha affermato in questi giorni: “Questa vicenda rischia di avere forti ripercussioni sul mondo del calcio. Se la stagione non dovesse riprendere, i conti dei club dovrebbero essere cristallizzati al momento della sospensione dell’attività. Se non c’è stata l’attività sportiva, non si può pretendere il pagamento del corrispettivo né lo Stato può pretendere il pagamento delle tasse. È un momento abbastanza delicato e bisogna rimboccarsi le maniche se vogliamo permettere a queste società di riallinearsi per un nuovo campionato”. Timore e toni condivisibili, pur quando si sta facendo sempre più dubbia la ripresa regolare della stagione della cadetteria.



