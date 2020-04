Coronavirus Serie C/ Verso lo stop definitivo al campionato: annullata la Berretti

Pubblicità

Mentre le Leghe e Federazioni stanno facendo di tutto per assicurare una pronta ripresa degli allenamenti e un ritorno in campo, superata la pandemia da coronavirus, chi potrebbe a brevissimo decidere di “mettere i remi in barca” è la Lega Pro. Il campionato di Serie C infatti ben rischia di non vedere una conclusione regolare sul campo: si sta facendo sempre più forte l’ipotesi di uno stop definitivo della stagione, che nelle parole del presidente Ghirelli, intervenuto in questo fine settimana, suona però più come un “smettiamo di prenderci in giro”.

Dopo tutto già nei giorni scorsi, quando era stato presentato il protocollo di sicurezza previsto dalla FIGC per il ritorno in campo, erano sorte non poche perplessità che pure Lega Pro e club di Serie C potessero applicarli alla virgola. E col passare dei giorni è stato sempre più evidente che per le società sarebbe stato impossibile sborsare 35 mila euro per provvedere alle misure (pur giustissime) imposte: pur col rischio del fallimento di decine di club, costerebbe comunque meno per tutti, chiudere qui la stagione. Come si legge nel comunicato diffuso sabato dalle Lega Pro, in cui si annuncia un nuovo Consiglio Direttivo per il 4 maggio: “ Lega Pro, rispetto alla altre Leghe, ha una propria specificità e il coronavirus sta causando un impatto molto grave sui 60 club. Le squadre, già in difficoltà economica e finanziaria prima della diffusione del virus, non hanno più alcuna entrata e rischiano il default”.

CORONAVIRUS SERIE C: GIA’ CANCELLATA LA DANTE BERRETTI

E dunque, con l’ipotesi di uno stop definitivo alla stagione sempre più pressante, quale scenario si propone per la Serie C? Al momento chiaramente non vi è nulla di ufficiale, ma per evitare il fallimento in blocco, si sta facendo strada l’ipotesi di un blocco delle retrocessioni dalla Serie C ai dilettanti, e promozione diretta del primo club per ogni girone in B (e quindi Monza, Vicenza, Reggina), con la quarta a sorteggio tra le squadre eleggibili per i play off. Ipotesi certo non delle migliori, ma nell’impossibilità di far decidere al campo, pare forse la proposta più onesta (ma che chiaramente non mette e riparo da ricorsi legali). Intanto la Lega Pro si dà ancora del tempo per riflettere, prima del 4 maggio, ma pure la strada pare già tracciata. Non a caso la Lega Pro ha già deciso per lo stop definitivo al campionato Dante Berretti. Staremo a vedere.



