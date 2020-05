Coronavirus, settore nozze in crisi/ Titolare atelier: “Tagliato la nostra dignità”

Pubblicità

Il coronavirus sta mettendo in ginocchio anche il settore dei matrimoni. Esattamente come i funerali, anche i matrimoni, oggi, possono celebrarsi ma con la partecipazione di sole 15 persone. Una misura di sicurezza che ha spinto i futuri sposi a rimandare le nozze fermando l’intero settore. Ad essere in difficoltà sono gli atelier degli abiti nuziali, ma anche sale ricevimenti, fotografi, wedding planner e tutto ciò che c’è dietro un matrimonio. Come fa sapere Il Tempo, il settore delle nozze produce circa 15 miliardi di euro all’anno e che ora, a causa del Covid 19, rischia di non rialzarsi. Serena Ranieri, presidente di Federmep, l’associazione che rappresenta gli imprenditori del settore, ai microfoni de Il Tempo, ha dichiarato: “Un crollo che il comparto non è in grado di assorbire e che provocherà chiusure e fallimenti, con conseguenti perdite di posti di lavoro e un impatto devastante anche per le aziende della filiera a cui vengono a mancare gran parte dei clienti. E la ripartenza effettiva ci sarà, di fatto, tra un anno”.

Il settore dei matrimoni in ginocchio per il coronavirus: a Pomeriggio 5 la protesta della proprietaria di un atelier

Rosita, la proprietaria di un atelier di abiti da sposa, racconta le difficoltà che il settore sta affrontando a causa del coronavirus. Dopo aver aperto la propria attività lo scorso 1° dicembre, Rosita ha chiuso per rispettare quanto deciso dal Governo. “Siamo stati lasciati soli. Io ho aperto questo atelier il primo dicembre. Dopo tre mesi me l’hanno fatto chiudere. Abbiamo delle scadenze, abbiamo degli impegni presi, abbiamo delle spose che hanno dovuto rinunciare ai loro sogni”, ha dichiarato ai microfoni di Pomeriggio 5. Rosita, in diretta, ha così tagliato un abito da sposa. “Non puoi tagliare un abito da sposa”, dice Barbara D’Urso. “Ci hanno tagliato la dignità”, replica la signora. “Mettere insieme una collezione è sacrificio. Dietro un matrimonio ci sono sale da ricevimento che non possono lavorare, fiorai, wedding planner, pasticceri, gioiellieri, fotografi, musicisti, animatori. Siamo stati lasciati soli“, aggiunge la signora.



