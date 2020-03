Coronavirus, sfida a Forza 4 su Twitter/ Leverkusen e Hull City sbancano il web

Come rispondere al Coronavirus? Ci hanno pensato Bayer Leverkusen e Hull City, assoluti protagonisti del sabato: in un periodo nel quale il Covid-19 ha cancellato qualunque evento sportivo (come noto, anche Bundesliga e Premier League sono sospese), le due società si sono sfidate a… Forza 4, il popolare gioco da tavolo che per una sera si è trasferito sul web. E’ nato tutto su Twitter: un follower della squadra tedesca ha proposto al Leverkusen una partita a Forza 4. Le Aspirine hanno risposto con la prima mossa: peccato che poi non sia più arrivata una replica da parte di chi aveva lanciato la sfida, ma il profilo ufficiale (bayer04_en, nella sua versione inglese) ha voluto sottolineare il forfait dell’avversario. Sarebbe potuta finire lì, e invece all’improvviso (e con un colpo di genio, aggiungiamo noi) si è inserito l’Hull City: “Non così in fretta!” hanno twittato le Tigri, piazzando il loro simbolo (per l’appunto, il muso di una tigre) al centro della griglia, laddove i tedeschi si erano posizionati all’estrema sinistra. Da quel momento, è iniziata una battaglia: già interessante e divertente così, ma i due social media manager hanno deciso di insaporirla ancor più.

CORONAVIRUS, SFIDA A FORZA 4 SU TWITTER

La sfida a Forza 4 tra Bayer Leverkusen e Hull City ha assunto i contorni di una normale partita di calcio: i due account hanno costantemente twittato le loro mosse sulla griglia, abbandonandosi a commenti “tattici”. Per esempio, le Aspirine scrivevano “lunga fase di possesso per l’Hull City, ma siamo ancora vivi!”: i follower, notata la partita in corso, hanno invaso Twitter dando i loro commenti (“Grande difesa per la squadra tedesca, quale asso nella manica avrà ora l’Hull?”) e seguendo animatamente la gara. Alla fine, l’Hull City ha vinto 4-0 ricevendo i complimenti da parte del Bayer Leverkusen: l’esperienza è stata divertente e ha distolto le due squadre dalla “noia” per l’assenza di competizioni ufficiali. Non è detto a questo punto che non si possa ripetere: anzi, si potrebbe addirittura lanciare una sorta di torneo online, che sia Forza 4 o che sia qualche altro gioco da poter fare sul web. Non è assolutamente escluso, peraltro, che ci sia già chi lo abbia organizzato o stia per farlo; un modo come un altro per farci capire e sottolineare il fatto che anche in un periodo senza sport e nel quale siamo costretti a rimanere nelle nostre case si possa comunque impiegare il nostro tempo in maniera costruttiva: un applauso dunque a Bayer Leverkusen e Hull City per avercelo ricordato, con il sorriso sulle labbra.

