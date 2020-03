Coronavirus, sospeso invio cartelle esattoriali/ Agenzia Entrate: stop a 3mln di atti

L’Agenzia delle Entrate ha deciso di sospendere l’invio delle cartelle esattoriali e degli altri atti di riscossione per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria legata all’epidemia – ormai pandemia – da Coronavirus. La notizia è giunta oggi dopo la disposizione dello stesso presidente Ernesto Maria Ruffini, attiva già da alcuni giorni ed in attesa del nuovo decreto legge contenente le misure di sostegno per l’emergenza da Covid-19. Secondo quanto spiegato da Il Messaggero, la sospensione riguarda l’invio di 3 milioni di cartelle esattoriali e rappresenta un anticipo di quanto contenuto nel decreto governativo che dovrebbe congelare le varie attività di riscossione e accertamento da parte del Fisco fino al prossimo 31 maggio, rappresentando in tal modo una misura di sostegno al sistema economico e alle famiglie in questo delicato momento che il Paese è chiamato ad affrontare. Stando a quanto spiegato dall’Agenzia di Stampa Ansa, l’iniziativa voluta da Ruffini prevede la “sospensione dell’invio dei documenti sia attraverso l’ordinario canale postale, sia attraverso la posta elettronica certificata”.

CORONAVIRUS, SOSPESO INVIO 3 MILIONI DI CARTELLE ESATTORIALI

Secondo quanto emerso, ad essere bloccati saranno gli invii di febbraio e di marzo 2020. Il quotidiano Il Messaggero riferisce che sono state congelate 1,9 milioni di cartelle dello scorso mese (oltre a 900 mila intimazioni di pagamento) e un altro milione di atti che avrebbero dovuto essere spediti nel mese in corso. Il periodo di riferimento, è esattamente quello in cui è esplosa l’emergenza Coronavirus. Corriere, nel riferire la sospensione dell’invio delle cartelle esattoriali come misura per il Coronavirus ribadisce anche che nel decreto del governo dovrebbe trovare posto, oltre al rinvio di tasse e pagamenti Iva già disposto, la sospensione dei termini delle cartelle per saldo e stralcio e per rottamazione-ter. Ad essere bloccati saranno anche agli atti esecutivi. Una boccata di ossigeno per i contribuenti in attesa del decreto con le importanti misure economiche che riguarderanno soprattutto gli oneri fiscali.

