CORONAVIRUS SPAGNA, 10.935 MORTI/ Sanchez verso proroga stato d’allerta di 15 giorni

Si aggrava ogni giorno di più la situazione coronavirus in Spagna: l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute parla di un totale di 118.984 persone contagiate dall’inizio dell’epidemia, di cui 30.513 guariti ma soprattutto 10.935 morti. In fondo al tunnel della crisi, però, si inizia ad intravedere una piccola luce: questa è rappresentata dalla variazione nella crescita dei nuovi casi. Il dato, come segnala El Pais, di giorno in giorno sta dimcoronavirinuendo. In due settimane è passato da un aumento giornaliero di oltre il 30% a meno del 10%. Madrid si conferma il grande centro dell’epidemia in Spagna, con oltre 34.000 positivi e più di 4.000 morti, seguito dalla Catalogna. Sebbene la situazione non sia la stessa in tutta la Spagna, poiché la malattia si sviluppa a una velocità diversa in ogni luogo, l’impressione generale è che i ricoveri ospedalieri siano diminuiti.

CORONAVIRUS SPAGNA: SANCHEZ VERSO PROROGA STATO D’ALLERTA

Quella di oggi, sabato 4 aprile 2020, sarà una giornata molto importante dal punto di vista politico in Spagna. Il premier Pedro Sanchez, dopo la riunione con il comitato tecnico-scientifico comunicherà con ogni probabilità la decisione di estendere lo stato d’allerta di altri 15 giorni, fino al 26 aprile. L’intenzione del primo ministro del PSOE è quella di intraprendere questa iniziativa di concerto con l’opposizione: per questa ragione, scrive El Pais, Sanchez dovrebbe oggi telefonare a Pablo Casado, leader del Partito Popolare spagnolo, per chiederne l’appoggio in Parlamento. Un passaggio fondamentale quello descritto dai quotidiani iberici, soprattutto in considerazione dell’alta tensione emersa nei giorni scorsi tra Sanchez e Casado: dopo 12 giorni senza contatti con il leader dell’opposizione, con quest’ultimo che ha accusato il premier di non averlo avvisato della decisione di fermare la produzione non essenziale, Sanchez sembra questa volta voler coinvolgere l’avversario. Ma la sensazione è che gli attacchi dall’opposizione non cesseranno.



