Coronavirus Spagna: 12mila morti, 126mila casi/ Seconda nazione più infetta al mondo

La Spagna resta la seconda nazione al mondo per vittime da coronavirus, dietro alla sola Italia. Come comunicato dalla mappa della Johns Hopkins University, le vittime nella nazione iberica sono salite a 11.947, con l’Italia invece a quota 15mila. Sono invece di più gli infetti in Spagna, un totale di 126.168, seconda nazione al mondo dietro agli Stati Uniti, e davanti al Belpaese. Vista l’emergenza gravissima, il primo ministro Pedro Sanchez ha deciso di prolungare ulteriore le misure restrittive attualmente in vigore per altre due settimane, con scadenza il prossimo 26 aprile. E del resto non poteva essere altrimenti in una nazione dove gli ospedali sono al collasso da giorni, e dove si ammassano le bare dei deceduti un po’ ovunque. La situazione più grave resta quella delle due grandi città iberiche, leggasi la capitale Madrid e la catalana Barcellona, ma il virus si è comunque diffuso un po’ ovunque, a macchia d’olio. Da quando è iniziata l’epidemia sono guarite 34.219 persone, mentre le nuove infezioni nelle ultime 24 ore sono state “solo” 7.026, uno dei dati migliori degli ultimi tempi.

CORONAVIRUS SPAGNA: “LA SICUREZZA DEVE ESSERE GARANTITA”

Così come in Italia, negli Stati Uniti e in altre nazioni del mondo, anche in Spagna c’è carenza di materiale protettivo e di dispositivi medici, a cominciare dai respiratori, fondamentali per i pazienti affetti da coronavirus e che vengono ricoverati nelle terapie intensive. A riguardo, però, va segnalata una buona notizia visto che il ministro degli Esteri, Arancha González Laya, ha fatto sapere che la Turchia ha dato il via libera all’uscita dalla nazione dei respiratori trattenuti, che potranno così raggiungere la Spagna: “Apprezziamo il gesto – ha detto lo stesso esponente dell’esecutivo – di un paese amico e alleato”. Nel frattempo sono moltissimi gli esperti in campo virologo, i divulgatori scientifici e i politici in Spagna, che sottolineano, così come ci fanno sapere da giorni in Italia, che la ripresa alla vita normale sarà molto lenta e graduale: “Non saremo in grado di tornare alla normalità da 0 a 100 in un giorno – le parole rilasciate ai microfoni di El Pais da parte di Nadia Calviño, ministro dell’Economia – La sicurezza deve essere garantita”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA