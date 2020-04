Coronavirus Spagna: 14.792 morti, 148.220 casi/ Il premier Sánchez: “Serve prudenza”

La Spagna continua a combattere la propria battaglia contro il Coronavirus, che nelle ultime ore ha costretto le autorità iberiche a ritoccare nuovamente verso l’alto il bilancio dei contagi e dei decessi: sono 148.220 i casi confermati dall’inizio della pandemia e 14.792 le persone morte dopo essere risultate positive al Covid-19. Pedro Sánchez, leader del Governo, sta comparendo in questi minuti davanti al Congresso dei deputati per concordare la proroga dello stato d’allarme. “Vorrei sottolineare l’idea che ogni singola misura adottata ha una sola priorità, ovvero quella di superare l’emergenza – ha affermato –. Sappiamo che è essenziale consolidare ciò che abbiamo raggiunto con tanto dolore e sofferenza in questo periodo. Il ritorno alla normalità dovrà essere progressivo. Ad oggi, non possiamo sapere con precisione che tipo di normalità recupereremo”. L’attenuazione delle misure adottate finora consisterà, secondo Pedro Sánchez, nel continuare a proteggere i cittadini non immunizzati fino all’arrivo del vaccino e nel canalizzare la ricostruzione sotto il profilo economico e sociale.

CORONAVIRUS SPAGNA: ESPERTI AL LAVORO PER CAPIRE COME E QUANDO ARRIVARE ALLA FASE 2

Il presidente del Governo spagnolo ha sottolineato che un gruppo di esperti sta lavorando al piano di allentamento delle misure restrittive, un piano che sarà adattato all’evoluzione della pandemia di Coronavirus in Spagna e nel resto del mondo. “La sospensione di tutte le altre attività che sono state paralizzate lo scorso 14 marzo è mantenuta”, ha asserito Sánchez. “Non voglio smettere di insistere sul fatto che le misure drastiche adottate sono servite a salvare molte vite. Ci sono persone che non hanno mai contratto la malattia perché abbiamo fermato il contagio con il confinamento. Oggi i dati, con tutta la cautela che possiamo esprimere, sono incoraggianti. Abbiamo raggiunto il picco delle infezioni e siamo vicini alla discesa”. C’è stato poi il tempo per annunciare alcune nuovi provvedimenti economici e fiscali per venire incontro alle esigenze del Paese. In tal senso, il pagamento delle imposte per un totale di 30 miliardi di euro per le PMI e per i lavoratori autonomi è stato rinviato, asserendo inoltre che i lavoratori che entrano in un regime di regolamentazione del lavoro temporaneo riceveranno l’indennità di disoccupazione.



