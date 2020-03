Coronavirus Spagna: 15mila infetti e 638 morti/ Crescita esponenziale: monta la paura

Inizia davvero a preoccupare l’epidemia da coronavirus in Spagna. La crescita dei casi positivi è esponenziale, e l’ultimo bollettino ufficiale parla di 14.769 infetti, e di 638 morti. Alla luce di questi numeri eloquenti, il re di Spagna Felipe VI, ha parlato alla nazione dicendo: “Questo virus non vincerà. Siamo più forti come società… siamo una società in piedi di fronte a qualsiasi avversità. Sono sicuro – ha proseguito re Felipe – che daremo ancora una volta esempio di responsabilità, senso del dovere, civiltà e umanità, di dedizione e sforzo e, soprattutto, di solidarietà nei confronti dei più vulnerabili. Nessuno deve sentirsi solo o indifeso”. Il picco non è ancora stato raggiunto, e dovrebbe arrivare solamente nella settima settimana: tenendo conto che dalle parti di Madrid sono solamente alla seconda settimana di infezione, è chiaro il perchè di tale agitazione. Un’emergenza che è dilagata anche nel calcio iberico. Già in quarantena Real Madrid e Barcellona, e con il 35% dei tesserati del Valencia positivi, l’ultimo club ad essere infettato è stato l’Alavas, altra squadra che milita nella Liga, il massimo campionato nazionale.

CORONAVIRUS SPAGNA: NUOVO FOCOLAIO A VITORIA

Le ultime notizie raccontano di ben 15 casi fra dipendenti e tesserati; per correre ai ripari, il club ha deciso di sottoporre a tampone tutti i dipendenti, e tre calciatori sono risultati essere positivi, con l’aggiunta di cinque membri dello staff tecnico, ed altri cinque del “Grupo Alaves Baskonia”. La società ha comunque fatto sapere che tutti i positivi versano in buone condizioni fisiche e non presentano alcun sintomo. Fra i colpiti dal coronavirus vi è anche l’ex presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, attualmente in terapia intensiva: il 76enne, numero uno delle Merengues negli anni ’90, aveva provato in passato ad acquistare anche il Parma. La Spagna si conferma quindi la seconda nazione europea più infetta dopo l’Italia, e nelle ultime ore sarebbe stato individuato un nuovo focolaio nei pressi di San Martin, a Vitoria, nella regione dei Paesci Baschi. In un centro anziano 45 persone su 90 sarebbero risultate positive, e otto sono già morte.



