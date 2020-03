Coronavirus Spagna: 1813 morti e 29.909 casi/ 1400 milioni di € a Comunità Autonome

L’avanzata del Coronavirus pare, purtroppo, inarrestabile anche in Spagna, dove il bilancio in termini di contagi e morti si aggrava di ora in ora e ha ormai raggiunto cifre impressionanti: nella penisola iberica, si registravano alle 23 di domenica 22 marzo 2020 (ultimi dati disponibili in ordine cronologico) 29.909 casi di positività al Covid-19 e 1813 decessi, con 2575 guarigioni segnalate. Una situazione a dir poco drammatica, che colpisce l’intera nazione, abbattendosi con particolare intensità sull’area della capitale (9702 gli infetti a Madrid e dintorni sino ad oggi), sulla Catalogna (5925) e sui Paesi Baschi (2097). Intanto, a partire dalla mattinata odierna, in Spagna sono entrate in vigore le chiusure delle frontiere, con accesso al Paese permesso soltanto ad alcune persone, raggruppate in una casistica diramata ufficialmente dai vertici politici. Di fatto, la nazione si è messa in autoquarantena e non avrebbe potuto fare altrimenti la situazione è già di per sé drammatica e solamente preservando i propri confini nazionali dall’ingresso di possibili (e ulteriori) pazienti infetti si può pensare di uscirne, abbinando a quest’azione l’isolamento domiciliare dei cittadini spagnoli.

CORONAVIRUS SPAGNA: IL GOVERNO TRASFERIRÀ 1400 MILIONI DI EURO ALLE COMUNITÀ AUTONOME

Nel frattempo, al fine di fronteggiare al meglio delle proprie capacità l’epidemia di Coronavirus, il Governo spagnolo ha deciso di trasferire quest’oggi alle Comunità Autonome 1400 milioni di euro, che saranno anticipati dai 2867 milioni di euro concordati lo scorso 12 marzo durante il Consiglio dei Ministri (l’altra metà sarà erogata entro il 17 aprile prossimo). Questo è, in estrema sintesi, l’esito del rendez-vous tenutosi poco meno di ventiquattr’ore fa fra il presidente del Governo, Pedro Sánchez, e i leader delle comunità autonome e delle città, che hanno interloquito, ça va sans dire, in videoconferenza. Non è tutto: le Comunità Autonome potranno richiedere in anticipo una parte dell’insediamento (50%) per il 2018, che ammonta a quasi 10mila milioni di euro. Un sostegno economico fondamentale e, in un momento storicamente complicato e probante come quello che il pianeta sta vivendo in queste settimane, a dir poco imprescindibile. Si naviga a vista, dunque, con la consapevolezza di essere tutti quanti in guerra contro un nemico tanto invisibile quanto comune.



