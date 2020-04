Coronavirus Spagna: 19.315 morti, 184.948 casi/ Riapertura scuole a settembre?

Pubblicità

La Spagna fa i conti ogni giorno con la pandemia di Coronavirus, in tutti i sensi; il bilancio numerico, infatti, è costantemente aggiornato dalle autorità sanitarie e, stando agli ultimi dati disponibili, i casi confermati sino ad oggi sono 184.948, con un totale di 19.315 decessi fra le persone che hanno scoperto la propria positività al Covid-19. Per questa ragione, in materia di ritorno a scuola si stanno attuando tutte le forme prudenziali possibili e immaginabili: come riferisce il quotidiano “El País”, settembre potrebbe essere il mese giusto per riaprire le aule, se il Ministero della Salute seguirà alla lettera le raccomandazioni fornitegli dal gruppo di esperti che l’associazione spagnola di Pediatria ha convocato per consigliare il Governo. “Questo – spiega il giornale iberico – significherebbe che 8,2 milioni di studenti spagnoli rimarrebbero fuori dalle loro classi ancora per più di cinque mesi“. Eppure, il parere del comitato è talmente autorevole (non “autoritario”) che non ammette forme di replica: “Non è saggio aprire le scuole nelle attuali circostanze”.

Pubblicità

CORONAVIRUS SPAGNA: IN AUMENTO LE VIOLENZE SULLE DONNE

In queste ore, intanto, il ministro delle Pari Opportunità, Irene Montero, è intervenuta a “Las Mañanas de Rne”, dichiarando di avere superato il Coronavirus dopo averlo contratto in una forma fortunatamente poco aggressiva. “Sono ancora positiva e devo rimanere in isolamento, ma sono asintomatica”, ha spiegato, per poi aggiungere: “Questa crisi ha messo a nudo cose su cui si stava già riflettendo, come la necessità di occuparsi della salute pubblica. Lo stesso vale per il sistema di assistenza o per il lavoro delle collaboratrici domestiche”. Altro tema delicato, purtroppo, quello connesso alle violenze fra le mura di casa: nel periodo di allontanamento sociale sono aumentati notevolmente i casi di donne che hanno subìto maltrattamenti dal proprio partner. Irene Montero ha dichiarato: “Abbiamo creato una linea WhatsApp per l’assistenza psicologica 24 ore su 24. In alcune comunità non si denuncia per paura di essere picchiate. La preoccupazione principale è proprio questa: ci sono donne in situazioni di emergenza e che non possono lanciare neppure un segnale”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA