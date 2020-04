Coronavirus Spagna: 20.852 morti, 200.210 casi/ Da lunedì bambini all’aria aperta?

Pubblicità

La pandemia di Coronavirus in Spagna fa registrare numeri da paura; infatti, i casi positivi riscontrati sino ad oggi sono 200.210, mentre il totale delle persone decedute dopo aver riscontrato la propria positività sono 20.852. Quest’oggi, intanto, il Ministero della Salute annuncerà le condizioni per il ritorno dei bambini all’aria aperta, a seguito dell’annuncio effettuato dal presidente del Governo sull’allentamento delle misure di confinamento per i minori a partire dal 27 aprile. Si prevede, inoltre, di approvare ulteriori misure economiche, complementari a quelle già in vigore, per limitare l’impatto economico e sociale, che non potrà non avere ricadute negative sulla popolazione, peraltro già manifestatesi ampiamente in queste settimane di distanziamento sociale. In particolare, il Governo sta valutando la possibilità di estendere per due mesi la priorità data al telelavoro, così come il diritto dei lavoratori con compiti di assistenza di adattare o ridurre il loro orario di lavoro.

CORONAVIRUS SPAGNA, IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE: “PROCEDIAMO CON CAUTELA”

Il ministro dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Isabel Celaá, durante la trasmissione televisiva “Los Desayunos” ha sottolineato come il confinamento stia producendo risultati incoraggianti, ricordando al tempo stesso che non si potrà stare tranquilli finché tutta la popolazione non uscirà da questo incubo. “Stiamo lavorando per la riduzione del contenimento – ha dichiarato – . Quando usciremo dalla pandemia, penseremo per primi a genitori e studenti. Le famiglie sono la rete di difesa degli scolari e vanno tutelate ora come non mai”. Il ministro Celaá ha altresì evidenziato come in questo momento i cittadini debbano essere protetti dalle fake news e anche dai falsi messaggi, che “con la loro negatività trasmettono idee sbagliate, mettendo a rischio la salute del popolo iberico e andando contro i criteri stabiliti dalla scienza”. Dunque, come avviene anche nel nostro Paese, le uniche notizie certe e attendibili giungeranno dalle fonti governative e ministeriali.



