Coronavirus Spagna, 228mila casi, 27mila morti/ Uno studio: “5% popolazione infetto”

Numeri in linea con le precedenti rilevazioni quelli di ieri in Spagna circa l’epidemia da coronavirus. Nelle ultime 24 ore, come fa sapere il ministero della sanità, e come si evince dalla John Hokpins University Maps, sono morte 184 persone (martedì erano state 176), mentre i nuovi casi sono stati 439 per un totale di 228.691 positivi da inizio emergenza, con l’aggiunta di 27mila e 104 decessi. Guarite invece 140.823 persone, stando ai numeri ufficiali. Quelli ufficiosi, però, potrebbero essere ben più importanti, come comunicato nella serata di ieri dal ministro della Scienza, Pedro Duque, che ha parlato di 2 milioni e mezzo di spagnoli che hanno superato il covid-19. Il dato, riportato dal sito Il Mio Manifesto, è stato dedotto da una ricerca effettuata su 90mila persone sottoposte a test sierologici, e il 5% di questo campione ha mostrato anticorpi compatibili con il covid-19. La maggior parte degli infetti è stata individuata nella provincia di Soria (il 14.4%), ma attenzione anche alla zona di Madrid e Barcellona.

CORONAVIRUS SPAGNA, SANCHEZ VUOLE PROROGA CHIUSURE

Marina Pollan, la direttrice scientifica dello studio di cui sopra, ha parlato di una possibile seconda ondata, «potrebbe esserci un nuovo picco dell’infezione», così come ci ripetono ormai da settimane gli esperti anche in Italia. Il periodo indicato sarebbe quello di ottobre, dopo la riapertura delle scuole e con un inizio delle stagioni fredde e delle prime influenze. Il ministro della salute, Ila, ha invece spiegato che è «stato corretto pianificare un’uscita dal confinamento asimmetrica, adattata alla realtà epidemiologica dei territori», aggiungendo che la decisione del governo di isolare per due settimane i turisti stranieri, è una misura «di salute pubblica» necessaria «in questa fase», ma forse non necessaria in futuro, in attesa delle direttive dell’Ue. La cosa certa è che primo ministro Pedro Sanchez punta sulla cautela, e settimana prossima chiederà un’ulteriore proroga dello stato d’allarme anche se i consensi all’interno del suo stesso governo sembrano scemare sempre di più.



