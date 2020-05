Coronavirus Spagna, 25mila morti, 216mila casi/ Da domani scatta la “Fase zero”

Pubblicità

Andiamo ad aggiornare i dati riguardanti l’epidemia di coronavirus in Spagna, e come sempre, facciamo riferito alla mappa dell’università americana John Hopkins. Stando alle ultime rilevazioni, i morti nella nazione iberica sono saliti a quota 25.100, terza nazione europea dopo Italia e Regno Unito, e quarta al mondo tenendo conto anche degli Stati Uniti. Gli infetti totali da quando è scoppiata l’epidemia, invece, sono 216.582, con la nazione iberica che si conferma la nazione con più casi dietro ai soliti Usa e davanti all’Italia (209.328). La tendenza è positiva, con le vittime che stanno calando sensibilmente di giorno in giorno, ma l’emergenza non è ancora finita anche perchè nella giornata di ieri, sabato due maggio, il governo ha deciso di allentare un po’ le maglie delle restrizioni, permettendo alla popolazione di fare jogging e passeggiate. E a partire da domani, 4 maggio, scatterà poi quella che in Spagna è definita la “Fase Zero”, con l’allentamento di altre restrizioni.

CORONAVIRUS SPAGNA, SANCHEZ: “MI AUGURO CHE IL CALCIO POSSA RIPARTIRE”

La prima novità per questa nuova fase sarà l‘obbligo di mascherine su tutti i mezzi di trasporto pubblico, ed inoltre, potranno riaprire tutti i locali di ristoro come ristoranti, caffetterie e bar, che lavoreranno così nuovamente con il pubblico e non soltanto con le consegne a domicilio, come invece fatto fino ad oggi. Il premier Pedro Sanchez si è comunque raccomandato che vengano in ogni caso rispettate le misure di sicurezza, a cominciare dal distanziamento sociale, passando per l’utilizzo di guanti e mascherine. Sanchez ha spiegato che mercoledì chiederà una nuova proroga dello stato di allerta di altri quindici giorni, ed ha accennato anche allo sport, ed in particolare al calcio. La Liga starebbe premendo per ripartire, ma attende l’ok del governo: “Spero che presto il calcio possa ripartire – le parole del primo ministro iberico – saranno leghe e federazioni a decidere. Ad oggi la cosa certa è che, quando si ricomincerà, lo si farà a porte chiuse. Abbiamo già consentito l’allenamento individuale, per gli sport di squadra si spera il prima possibile”.



