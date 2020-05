Coronavirus Spagna, 26mila morti, 221mila casi/ Madrid e Barcellona preoccupano

Pubblicità

La Spagna ha superato nelle ultime ore la quota di 26.000 morti da coronavirus da quando è iniziata la pandemia. Per l’esattezza, come si può leggere sulla mappa della John Hopkins University, la cifra è di 26.070 vittime, con la nazione iberica che si conferma la quarta nazione al mondo per numero di decessi dietro a Stati Uniti, Regno Unito e Italia. In merito agli infetti, invece, il dato aggiornato parla di 221.417, seconda nazione in assoluto dietro agli inarrivabili Usa. Le vittime delle ultime 24 ore continuano ad essere in linea con i numeri degli scorsi giorni, visto che a ieri erano 213 i nuovi decessi, contro i 244 del giorno precedente. Dati che fanno ben sperare gli spagnoli, tenendo conto che fino alla fine di aprile il ritmo era di circa 300/400 vittime ogni giorno (ad inizio aprile addirittura 900). Il fulcro dell’epidemia continua ad essere la zona della capitale Madrid (63.870 positivi e 8504 morti), seguita dalla Catalogna (51.190 casi e 5394 morti), la seconda regione più infetta dell’intero paese iberico.

CORONAVIRUS SPAGNA: REGIONI PREMONO PER RIAPERTURA

Per quanto riguarda il numero dei guariti, invece, è salito a quota 128.000 nelle ultime ore, quasi la metà rispetto agli infetti totali. A causa della pandemia degli ultimi due mesi, la mortalità in Spagna è aumentata fra marzo e aprile a livelli che mai si erano visti nel periodo democratico, un po’ come accaduto in Italia dopo i numeri pubblicati dall’Istat negli scorsi giorni. Nel frattempo si attende quella che in Spagna viene chiamata la Fase 1 (quella che da noi sarebbe in pratica la 2), e molte attività, vista la profonda crisi economica, sperano di poter riaprire già da lunedì 11 maggio. Un passaggio che permetterebbe un notevole allentamento delle misure di restrizione, come ad esempio la possibilità di riunioni famigliari sino a 10 persone, la riapertura del commercio e di terrazze all’aperto. Tutte le Comunità Autonome hanno chiesto al governo di poter passare subito a questa nuova fase, ma è difficile che l’esecutivo rappresentato dal socialista Pedro Sanchez, possa dare l’ok a zone come quelle di Madrid e di Barcellona, dove l’infezione è ancora alta.



