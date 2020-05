Coronavirus Spagna: 27.118 morti, 283.849 casi/ 55% decessi in più rispetto al 2019

Pubblicità

Il Coronavirus in Spagna ha fatto e sta facendo segnare cifre davvero da brividi per quanto concerne i contagi e i decessi totali: dall’avvento della pandemia ad oggi, nella penisola iberica sono stati segnalati 283.849 casi di positività e 27.118 persone sono decedute dopo avere scoperto di aver contratto il Covid-19. Il tasso di mortalità nella nazione iberica è stato maggiore del 55% rispetto ai dati abitualmente raccolti fra il 10 marzo e il 10 maggio, ha dichiarato ieri Fernando Simón, direttore del centro spagnolo per le emergenze sanitarie. “Questo eccesso del 55% rappresenta 43mila morti in più di quanto ci si aspettasse. La mortalità è stata centrata su persone di 75 anni o più. Tuttavia, solo 27.118 di questi decessi aggiuntivi sono collegati al virus. Se contiamo i decessi fra i pazienti affetti da Coronavirus e lo confrontiamo con quelli ancora senza giustificazione, rimane ancora un numero significativo di morti che potrebbe essere spiegato diversamente”.

CORONAVIRUS SPAGNA, SIMÓN: “BOOM CONTAGI NELLE RSA”

Fra le varie motivazioni connesse alle morti non collegate al Coronavirus in Spagna, potrebbe esserci la mancanza di volontà di andare in ospedale o di ricevere assistenza medica durante il picco dei contagi. “Potremmo anche aver assistito ad alcune complicazioni in alcuni centri sanitari che non hanno favorito la sopravvivenza per un periodo più lungo per alcuni dei nostri anziani”, ha aggiunto Simón. “Un notevole quantitativo di case di cura per anziani in Spagna ha riportato un numero insolitamente alto di mortalità durante la pandemia, ma la maggior parte dei deceduti non è stata sottoposta a test per il Covid-19”. Secondo il leader della task force sanitaria emergenziale spagnola, i numeri stanno emergendo soltanto adesso perché il Paese era sotto stretta sorveglianza nel periodo di lockdown e le notifiche dei decessi potrebbero essere state ritardate a causa dell’impossibilità per i lavoratori dell’anagrafe di recarsi nei loro uffici, lasciando molte vittime prive di una risposta dettagliata alla loro scomparsa.



