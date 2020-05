CORONAVIRUS SPAGNA: 27.709 MORTI/ Isole Canarie e Baleari inaugurano la Fase 2

Pubblicità

La Spagna è ad oggi il quarto Paese al mondo per numero di contagi da coronavirus dietro gli Stati Uniti, la Russia e il Regno Unito. Da quando è stato registrato il primo caso positivo sul suolo spagnolo, il 31 gennaio, il bilancio è aumentato in maniera vertiginosa fino a raggiungere un totale di 278.188 contagi e 27.709 morti. Che la situazione sia comunque in netto miglioramento rispetto ai mesi di marzo e aprile lo dimostra il fatto che in un mese e mezzo l’aumento giornaliero dei è passato da una crescita di oltre il 42% a meno dell’1%. Nelle ultime 24 ore, si sono registrate 59 nuove vittime: per quanto si tratti di un dato tragico, è comunque l’incremento giornaliero più basso in due mesi ed è sotto quota 100 per il secondo giorno consecutivo. Un segnale di miglioramento che per quanto timido rappresenta una luce in fondo al tunnel…

CORONAVIRUS SPAGNA: 27709 MORTI, LE ISOLE CANARIE E BALEARI INAUGURANO LA FASE 2

Con quattro fasi di ripartenza previste (da 0 a 3) per la ripartenza, i cui tempi variano tra le regioni a seconda dell’andamento epidemiologico, Madrid e Barcellona, le due città più colpite dalla crisi del coronavirus, sono ancora nella fase 0, mentre altre zone sono entrate nella fase 1. Basta questo dato per comprendere come la Spagna sia ancora lontana dal poter dire di essere tornata alla normalità. Lo dimostra la decisione assunta il 16 maggio dal premier Pedro Sanchez, che ha annunciato la volontà di prolungare ancora lo stato di allarme per l’emergenza, in scadenza il 25 maggio. “Questa proroga sarà di un mese”, ha detto Sanchez, sottolineando che nelle intenzioni del governo dovrebbe “essere l’ultima”. Ad essere più avanti nel percorso di ritorno alla normalità sono le isole di La Gomera, El Hierro e La Graciosa nelle Canarie e Formentera nelle Baleari. Essendo entrate nella Fase 2, torneranno a riaprire bar e ristoranti, che potranno però servire solo il 30% dei clienti abituali. Lo stesso dicasi per cinema e teatri. Anche nei parchi e nei centri commerciali potranno entrare un numero limitato di persone.



