Coronavirus Spagna: 2991 morti, 42058 casi/ Duemila contagi in un giorno in Catalogna

L’emergenza sanitaria connessa all’epidemia di Coronavirus continua a imperversare anche in Spagna, divenuta ormai il quarto Paese al mondo (dopo Cina, Italia e Stati Uniti d’America) con il maggior numero di infezioni da Covid-19. Gli ultimi dati registrati parlano di 42.058 casi e 2991 decessi e la giornata di ieri, martedì 24 marzo 2020, è stata senza dubbio la peggiore di sempre in Catalogna (Barcellona e dintorni), con 177 pazienti morti e più di duemila infezioni riscontrate in sole 24 ore. In landa catalana vi sono già 516 deceduti e 9.937 contagi: una crescita esponenziale, che sta mandando al tappeto l’intero comparto sanitario non soltanto locale, bensì anche nazionale. L’intera penisola iberica è in ginocchio e si fatica a scrutare l’orizzonte con fiducia e coraggio nel domani, malgrado l’impegno delle autorità politiche e mediche non stia certo venendo meno. Proprio quest’oggi, inoltre, ricorre il primo mese dall’adozione delle prime misure adottate contro la pandemia e nel pomeriggio il Congresso dei deputati voterà per prorogare lo stato di allarme per altre due settimane.

CORONAVIRUS SPAGNA: DENTISTI, INFERMIERI, FARMACISTI, MEDICI E VETERINARI SCRIVONO AL GOVERNO

Nel frattempo il presidente del Governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha spiegato le misure messe in atto per affrontare la crisi relativa all’epidemia di Covid-19 in una Camera praticamente vuota al fine di evitare un ulteriore contagio. Nella sessione plenaria, Sánchez ha annunciato che il Governo presenterà un bilancio generale dello Stato “per la ricostruzione sociale ed economica” una volta superata la crisi dettata dalla pandemia e si augura di ricevere il sostegno maggioritario da parte dell’assemblea. In queste ore, infine, i rappresentanti dei Consigli generali di dentisti, infermieri, farmacisti, medici e veterinari hanno emesso un comunicato stampa congiunto nel quale richiedono ufficialmente che il Governo adotti “decisioni urgenti ed efficaci” in merito alla situazione in cui versano alcune comunità autonome nella lotta contro il Coronavirus, “con un numero esorbitante di infezioni e di morti, le cui previsioni per i prossimi giorni sono ancora più scoraggianti“.



