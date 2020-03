Coronavirus Spagna: 3647 morti, 49515 casi/ È il secondo Paese al mondo per decessi

Si fa ogni giorno più drammatica la situazione connessa al Coronavirus in Spagna, dove si registra un nuovo bilancio da incubo: stando a quanto riferito dalle autorità locali, in landa iberica il numero dei casi sfiora quota 50mila (49.515, per l’esattezza), mentre il totale dei decessi è pari a 3647. A tal proposito, la Spagna attua un poco desiderabile sorpasso ai danni della Cina, divenendo il secondo Paese al mondo per vittime da Covid-19 (in cima alla graduatoria vi è, purtroppo, l’Italia, con 7503 morti). Nel fratempo, per fronteggiare l’emergenza non soltanto sanitaria, ma anche finanziaria, il Governo ha ottenuto nella prima mattinata di oggi il sostegno del Congresso per l’adozione di misure economiche e sociali contro l’epidemia e la proroga dello stato d’allarme sino al prossimo 11 aprile. Il presidente governativo, Pedro Sánchez, parteciperà inoltre alla riunione del G-20 in videoconferenza e poi a un vertice con i leader dell’Unione Europea, nei quali si cercherà di risolvere le divergenze che mantengono l’Europa divisa sulla risposta economica da attuare al fine di per mitigare l’impatto del Coronavirus.

CORONAVIRUS SPAGNA: L’ANDALUSIA È PRONTA A INVIARE RESPIRATORI A MADRID

In un clima dunque di tensione generale in Spagna, si registrano ondate di solidarietà interregionali che non possono che strappare un sorriso in un momento tanto complicato. È notizia di queste ore, infatti, l’offerta rivolta dall’Andalusia, dalla Galizia, dall’Estremadura e dalla Regione di Murcia alla Comunità di Madrid e relativa all’invio di respiratori per la cura dei numerosi pazienti positivi al Coronavirus. Un gesto di profonda fratellanza che il presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apprezzato moltissimo. L’Andalusia ha assicurato di essere disposta ad avviare la spedizione, perché Madrid è una terra di solidarietà, sempre pronta a “dare una mano”, aggiungendo che, da qualche tempo, ad Antequera (Malaga) sono stati collocati 1571 respiratori da distribuire, quando necessario, a qualsiasi provincia. Da parte sua, invece, il presidente della Regione di Murcia, Fernando López-Miras, ha asserito di essere pronto a spostare nove respiratori, sotto forma di “solidarietà e impegno comune”.



