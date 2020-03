Coronavirus Spagna: 4365 morti e 57.786 casi/ Morta Maria Teresa di Borbone-Parma

Cresce in maniera esponenziale la curva dei casi di Coronavirus anche in Spagna, il Paese europeo più flagellato dall’epidemia dopo l’Italia: il bilancio aggiornato parla di 4365 morti e 57.786 casi, che evidenziano l’assoluto stato emergenziale in cui si trovano la penisola iberica e, con cifre diverse ma comunque in rapido aumento, numerosi altri Stati del Vecchio Continente. Tuttavia, c’è chi in Spagna intravede una piccola, flebile, ma viva luce in fondo a un tunnel che pare infinito: si tratta del direttore del Centro di coordinamento per gli allarmi e le emergenze sanitarie, Fernando Simon, che nell’ambito di una conferenza stampa ha rivelato che il 12,5% dei pazienti che ha contratto il Covid-19 è già stato dimesso dagli ospedali. Una buona notizia, senz’ombra di dubbio, impreziosita ulteriormente dal fatto che “questa cifra aumenta di giorno in giorno. È un trend favorevole, ma dobbiamo guardare le cifre con cautela”. Una dichiarazione non casuale e non eccessivamente prudenziale: del resto, i numeri dei contagi evidenziano una situazione tutt’altro che rosea.

CORONAVIRUS SPAGNA: MORTA MARIA TERESA DI BORBONE-PARMA

Nel frattempo, gli ambienti monarchici spagnoli sono stati scossi in queste ore da un annuncio accolto con profondo dolore e inevitabile commozione: il Coronavirus ha ucciso a Parigi Maria Teresa di Borbone-Parma, cugina 86enne del re Felipe VI e nota con l’appellativo de “La principessa rossa”. Una nuova vittima illustre in territorio spagnolo, che in queste ore ha detto addio ad alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Intanto, il ministro dell’Interno, Fernando Grande-Marlaska, ha ribadito nella giornata di ieri, giovedì 26 marzo 2020, durante una conferenza stampa telematica, che non ci sono state circostanze o informazioni fornite dalle autorità mediche che abbiano consigliato la sospensione delle manifestazioni femministe dell’8 marzo scorso a causa del rischio di propagazione di Covid-19. “Non credo che questo sia il momento per le polemiche e ancor meno per eventi di tale importanza e rilevanza”, ha affermato senza troppi giri di parole, dribblando ogni dietrologia. Per i chiarimenti, ci sarà tempo più avanti.



