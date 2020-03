Coronavirus Spagna: 5.694 morti, 72mila casi/ Terza nazione con più morti al mondo

Dopo la Cina e l’Italia, è la Spagna la nazione con più morti da coronavirus. I dati delle ultime ore, aggiornati dal quotidiano iberico El Pais, parlano di 5.694 vittime, con 72.248 persone che sono invece state contagiate, e circa 12.300 guarite dall’inizio dell’infezione. Così come molte altre nazioni, a cominciare da Italia, Francia e Stati Uniti, anche quella iberica si è chiusa, si è messa in lockdown, e nonostante l’epidemia stia dilagando, ci sarebbero già dei primi segnali confortanti. Lo ha spiegato José Luis Ábalos, ministro dei Trasporti del governo spagnolo e segretario di organizzazione del Psoe, facente parte di una task force per contrastare il coronavirus non solo in Spagna ma anche in Europa: “Ci sono alcuni indicatori sulla mobilità – le sue parole rilasciate quest’oggi ai microfoni de Il Messaggero – che è scesa enormemente, che dicono che il confinamento si sta realizzando. Il governo studierà la possibilità di ridurre ulteriormente le attività”.

CORONAVIRUS SPAGNA: POSITIVO ANCHE IL NUMERO 1 DELLA FEDERAZIONE DI CANOA

Intanto preoccupa la situazione del Valencia calcio, dove negli scorsi giorni si era registrato un boom di contagi, molto probabilmente, a seguito della sfida contro l’Atalanta a San Siro, risalente allo scorso febbraio. Stando a quanto riferito da Radio Marca, sarebbero almeno 25 le persone contagiate fra le fila dei Pipistrelli andalusi, di cui dieci giocatori della prima squadra, e quindici dipendenti dello staff tecnico. I nomi degli infetti non sono stati rivelati, ma si sa che Mangala, Garay e Gaya sono sicuramente fra i positivi. A breve la loro quarantena terminerà, e di conseguenza si capirà se il gruppo del Valencia sia definitivamente guarito o meno. Sempre rimanendo in Spagna, è stato contagiato il numero 1 della Federazione mondiale di canoa, José Perurena Lopez. Il 75enne, ex membro onorario del Cio, il Comitato Internazionale Olimpico, si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale di Madrid, ma non vi sono ulteriori notizie sulle sue condizioni fisiche.



