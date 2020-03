Coronavirus Spagna: 6803 morti, 80mila casi/ Chiuse tutte le attività non essenziali

Il Coronavirus in Spagna si sta manifestando con particolare gravità, sulla falsa riga di quanto accaduto (e sta, purtroppo, ancora accadendo) in Italia: il bilancio totale dell’epidemia in landa iberica parla di 6803 morti (secondo Paese al mondo con il numero più alto di decessi) e 80mila casi (80.011, per la precisione). Sono finora 14.709 i guariti, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute e dalle Comunità. “Il problema principale è che le unità di terapia intensiva sono sature“, ha spiegato il coordinatore dell’emergenza sanitaria Fernando Simón, che ha inoltre avvertito del fatto che sei Comunità “sono al limite”, senza tuttavia menzionarle. Intanto, il Governo ha detto sì all’inasprimento delle misure restrittive, chiudendo tutte le attività lavorative non essenziali a partire da oggi, lunedì 30 marzo 2020, anche se è stato concesso un giorno di congedo a tutte le aziende che non si trovano nella condizione di cessare immediatamente il proprio operato. Una decisione, quella di varare nuove misure di contenimento, figlia anche della crescita esponenziale delle vittime del Covid-19 in Spagna (838 nella sola giornata di ieri).

CORONAVIRUS SPAGNA: STOP A FUNERALI E VEGLIE FUNEBRI

Al fine di proteggere la popolazione dal contagio e di contenere la diffusione del Coronavirus, il Governo spagnolo ha vietato ufficialmente le veglie e le cerimonie funebri (pubbliche e/o private) a decorrere dalla data odierna, mediante un provvedimento sottoscritto dal Ministero della Salute, nel quale si legge: “A causa delle particolari caratteristiche che circondano le cerimonie funebri, è difficile garantire l’attuazione di misure di contenimento e la distanza con la separazione interpersonale di più di un metro necessaria per limitare la diffusione del virus”. Tuttavia, la partecipazione al seguito per la sepoltura o il commiato per la cremazione del defunto sono consentiti, ma ristretti a un massimo di tre familiari o parenti, oltre, ovviamente, al ministro del culto per la pratica dei riti funebri di commiato del deceduto. Inoltre, il Ministero della Salute ha stabilito che durante il periodo dello stato di emergenza, i prezzi dei servizi funebri non potranno essere superiori a quelli in vigore prima del 14 marzo 2020, data in cui è entrato in vigore il decreto.



