Coronavirus Spagna: 833 decessi e oltre 18mila casi/ Morta infermiera basca 52enne

Il Coronavirus ha reso la Spagna il quarto Paese più infetto del mondo: secondo le ultime statistiche, è stato abbattuto il muro dei 18mila casi (18.007, per l’esattezza), con 833 decessi registrati (209 in più in sole 24 ore) e oltre 900 persone che lottano per la vita in terapia intensiva. Il maggior numero di contagi si è avuto a Madrid e dintorni: 6777, con 498 morti. Impressionante anche la statistica relativa ai Paesi Baschi, con 1190 pazienti confermati, 53 dei quali non ce l’hanno fatta. Tra di loro, purtroppo, vi è anche un’infermiera 52enne, spirata nella serata di ieri dopo essere stata ricoverata in ospedale per una settimana. Si tratta della prima professionista in ambito sanitario a morire dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. Le autorità locali hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia, ai colleghi e ai cari della donna, invitando tutta la popolazione a fare “uno sforzo personale e familiare per mantenere il confinamento e seguire le raccomandazioni delle autorità sanitarie”. La vittima non era affetta da patologie pregresse.

CORONAVIRUS SPAGNA: ESERCITO DISINFETTA CASE DI RIPOSO A MADRID

Come ha rivelato il vicepresidente della Comunità di Madrid, Ignacio Aguado, l’Esercito entrerà nelle prossime ore in alcune case di riposo dove ci sono state infezioni da Coronavirus, al fine di sanificare le strutture stesse. In un’intervista concessa a TVE, Aguado ha sottolineato che le residenze sono “luoghi particolarmente vulnerabili”, nelle quali il virus si diffonde a una velocità impressionante. Giunge intanto notizia di un 34enne spagnolo risultato positivo al Covid-19 a Cuba, dove era arrivato il 13 marzo scorso. Il giovane ha accusato i primi sintomi quattro giorni dopo l’atterraggio e si è recato presso l’istituto “Pedro Kourí” di Medicina Tropicale dell’Avana, dove è stato ricoverato come “sospetto”. Il tampone ha dato esito non negativo, così l’uomo è stato isolato e sta reagendo in modo soddisfacente. Infine, un lampo di solidarietà nel cielo plumbeo dell’emergenza: 26 mercati municipali di Madrid distribuiranno oltre 1800 chili di frutta a 20 nosocomi cittadini al fine di ringraziare tutti gli operatori sanitari per lo sforzo che stanno facendo nella lotta contro il virus.



