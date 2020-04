Coronavirus Spagna: 9387 morti, 104mila casi/ 3,54 milioni di disoccupati in un mese

L’epidemia di Coronavirus continua a flagellare in lungo e in largo la Spagna, dove l’ultimo bilancio registrato si è rivelato, ancora una volta, oltremodo critico: nella penisola iberica sono morte 9387 persone risultate positive al Covid-19 e sono stati confermati in tutto 104mila casi (104.118, per l’esattezza). Situazione drammatica non solo nella Comunità di Madrid, ma anche in Catalogna, dove in un giorno si sono palesati 1.813 nuovi contagi, portando il totale degli infetti sul territorio catalano a quota 21.804. Per quanto riguarda il numero delle persone colpite, 1.855 versano in gravi condizioni e 3.468 sono operatori sanitari. Situazione critica nella città di Igualada, come rivelano gli ultimi dati forniti dal dipartimento della Salute: sono 608 gli abitanti che hanno contratto il Coronavirus, di cui 154 sono professionisti della sanità. Novantotto, invece, i decessi. Dall’inizio dell’epidemia in Catalogna, sono state segnalate sino ad oggi 6.917 dimissioni ospedaliere, di cui 211 riferite al solo centro abitato di Igualada.

CORONAVIRUS SPAGNA: DISOCCUPAZIONE IN AUMENTO

La previdenza sociale spagnola ha perso 833.979 iscritti nel mese di marzo a causa dell’impatto del Coronavirus sul mondo del lavoro, cifra che rappresenta il più grande calo della sua storia e lascia il numero dei contribuenti a 18,4 milioni, secondo i dati forniti dal Governo. La media mensile evidenzia una diminuzione pari a 243.469 persone, senza tuttavia rispecchiare rigorosamente quanto accaduto negli ultimi 30 giorni nel loro complesso, dal momento che l’impatto della pandemia di ha iniziato a farsi sentire e a produrre effetti sempre più seri a partire dal 12 marzo. Sempre sul fronte economico, il mercato azionario spagnolo ha ridotto i suoi guadagni iniziali a un leggero 0,20% ed è scambiato a meno di 6.600 punti. Per quanto riguarda la disoccupazione, il servizio statale per l’occupazione (SEPE) ha aggiunto 302.265 nuovi richiedenti il mese scorso, lasciando il totale dei disoccupati a 3,54 milioni: si tratta, purtroppo, del più grande aumento di disoccupazione mensile della storia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA