CORONAVIRUS SPAGNA/ Boom disoccupati (+600mila). Politica litiga su stato d’emergenza

La nuova normalità della Spagna non può fare a meno di tenere conto dei 25.428 decessi registrati dall’inizio dell’epidemia di coronavirus. Con oltre 218mila casi confermati e 121mila guarigioni, il Paese guidato dal premier Sanchez, però, non può limitarsi a gestire esclusivamente l’emergenza sanitaria: quella economica e sociale, infatti, sta già bussando alla porta, rischiando di sfondarla. Come riportato dal quotidiano El Paìs, infatti, marzo e aprile, due dei migliori mesi per il mercato del lavoro spagnolo in circostanze normali, si sono trasformati in un incubo. In questi due mesi di lockdown la disoccupazione registrata è aumentata di quasi 600.000 persone (poco più di 300.000 a marzo e 282.291 ad aprile) e porta il totale a 3,89 milioni di disoccupati nel Paese iberico. Numeri che arrivano nel giorno in cui il premier Sanchez incontrerà il Consiglio dei ministri per richiedere formalmente la quarta proroga dello stato di allarme, per altri 15 giorni.

CORONAVIRUS SPAGNA: BOOM DI DISOCCUPATI E DIVISIONI SULLA PROROGA DELLO STATO D’EMERGENZA

Al momento la volontà del primo ministro di estendere lo stato d’allarme non sembra trovare consensi nell’arco parlamentare iberico. Il leader del Partito Popolare, il centrodestra spagnolo, Pablo Casado, ha detto che un’estensione dello stato d’emergenza “non ha alcun senso”. Dello stesso avviso anche il sindaco di Madrid, il centro più colpito dell’epidemia. Il primo cittadino José Luis Martínez-Almeida, ha sostenuto che “non esistono circostanze per votare a favore dello stato di allarme” e “ci sono alcune regole su cui può basarsi un governo, come la legge di emergenza sanitaria, che consentono opzioni per evitare nuove infezioni”. Anche il presidente di Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dichiarato: “Nei prossimi mesi dovremo continuare ad adottare misure, ma devono essere concordate. Un governo serio deve prima parlare all’opposizione, riconoscere gli errori ed essere pronto a partire”. Contrario anche Vox, il partito di estrema destra. L’esecutivo necessita del sostegno di una maggioranza semplice del Congresso dei deputati affinché la misura abbia successo.



