CORONAVIRUS SPAGNA/ “Come dire sì alla vita anche quando la morte colpisce gli amici”

Questa mattina mio fratello ed io abbiamo cercato sul telefono quando è stata la prima volta che abbiamo parlato del coronavirus su WhatsApp: era il 27 febbraio. Ed era uno scherzo. A quanto pare, l’auriga romano di Asterix si chiamava così (a proposito, il suo illustratore è morto questa settimana). Quasi un mese dopo, le battute di allora suonano più fredde che mai. Poco meno di due settimane fa, discutevamo tra i colleghi giornalisti se occorreva informare minuto per minuto sul coronavirus, o se non rischiavamo di generare un allarme inutile su qualcosa che sembrava simile a un’influenza. Anche queste discussioni sembrano oggi assurde, quando le cifre su morti e contagiati sono aumentate così drasticamente e il nostro sistema sanitario è collassato.

Cifre che scoppiano sul viso quando poco a poco raggiungono volti cari. Prima, la nonna di alcuni amici, il giorno dopo la tua capa, poi il papà di un altro amico, quindi un altro e un altro ancora. Fino a che il tuo stesso papà comincia ad avere la febbre. Cosa ci sta succedendo? Come essere all’altezza del dolore degli amici che hanno sepolto la nonna con mascherine e a un metro di distanza tra di loro? Cosa dici a un’amica medico che deve ritornare a lavorare dopo il permesso per malattia in un ospedale strapieno? Come si fa ad abbracciare su WhatsApp?

Le rassicurazioni di prima non servono. Non è una consolazione pensare che colpisce principalmente gli anziani, che l’80% dei casi è lieve, nemmeno i politici dicono che ne usciremo. Perché come dice un caro amico, questi morti, questi 3.434 morti (saranno più quando verrà pubblicato questo testo), sono i nostri morti. Sono la nonna di Javi e l’amico di Silvia.

Che sfida scrivere pensando che quelli che lo leggono sono Javi e Silvia! Pensavo questo leggendo quanto ha scritto Salvador Sostre su ABC: “Abbiamo la vita che ci aspetta e la sfida di sopravvivere. Abbiamo la nostra capacità di adattamento, la nostra umanità flessibile e meravigliosa, e ogni giorno continua a essere un regalo prodigioso e immeritato, una carezza di Dio (…) Abbiamo questo giorno, questo giorno di oggi, gli occhi, gli occhi di tua figlia oggi, i giochi di tua figlia oggi, i baci di tua figlia oggi (…) anche se di notte, se il sole non sorgesse più, abbiamo vissuto la storia di bellezza, amore e Grazia più straordinaria che non sia mai stata contata”. Ci vuole coraggio per scrivere qualcosa in questi tempi, signor Sostres.

Ma in un certo senso ha ragione: la vita oggi è più semplice che mai. La vita adesso consiste nell’obbedire e dire sì. Sì al Governo e sì a restare a casa. Sì a cucinare, sì al lavoro da casa, sì a giocare con i piccoli. E quando arrivano le 20:00, applaudire dai balconi e incontrarsi con i vicini, che come noi ringraziano quelli che danno la propria vita per salvare agli altri. In quel momento risuona un’altra volta la domanda; come si fa ad abbracciare su WhatsApp? In questi piccoli gesti si gioca anche tutto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA