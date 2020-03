Coronavirus Spagna: contagi in aumento/ Il Valencia “Il 35% dei tesserati è positivo”

Aumentano i casi di coronavirus in Spagna, la seconda nazione europea con più contagi dopo l’Italia e davanti alla Francia. Nonostante le misure restrittive delle ultime ore disposte dal governo per contenere l’epidemia, dalle parti di Madrid, Barcellona, Valencia e via discorrendo, il problema non sembra essere stato ancora compreso appieno. Lo si capisce chiaramente dalla testimonianza per L’Aquila Blog di Martina Luciani, studentessa italiana di ingegneria in Erasmus a Siviglia, che ha raccontato: “La Spagna ha sottovalutato molto la situazione, solo giovedì scorso hanno chiuso le università e sabato le attività commerciali, esclusi negozi di alimentari e farmacie”. La vita sta continuando a scorrere normale nella nazione iberica: “Sono in cerca di guanti e disinfettanti che sono introvabili. Sembra un normalissimo lunedì con la differenza che forse ci sono meno macchine, ma la gente esce tranquillamente senza alcun problema”. Da giorni gli addetti ai lavori ci ripetono che le altre nazioni sono indietro un paio di settimane rispetto all’Italia, di conseguenza a breve gli effetti devastanti del covid-19 dovrebbero vedersi anche oltre i confini.

CORONAVIRUS SPAGNA: SOSPESA LA LIGA ACB

Intanto sono decisamente preoccupanti le parole che si leggono su un comunicato rilasciato dalla società di calcio del Valencia, che ha fatto sapere che il club andaluso è infetto al 35%. I nomi degli atleti non sono stati rilasciati, aggiungendo comunque che sono “tutti sono asintomatici e sono in quarantena presso le proprie abitazioni”. Per i Pipistrelli, è molto probabile che l’infezione sia stata contratta lo scorso 19 febbraio, in occasione della sfida di Champions League giocata a Milano contro l’Atalanta: “Nonostante le rigide misure adottate dal club – si legge ancora – dopo aver giocato una partita di UEFA Champions League a Milano il 19 febbraio 2020, un’area che giorni dopo è stata confermata ad alto rischio dalle autorità italiane, allontanando il personale dall’ambiente di lavoro e dal pubblico in generale, gli ultimi risultati mostrano che l’esposizione ha causato circa il 35% dei casi positivi”. Infine da segnalare come la Liga ACB, la principale lega di pallacanestro spagnola, abbia deciso di sospendere le gare fino al prossimo 24 aprile.



