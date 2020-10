Coronavirus Spagna, Francia, UK/ Ultime notizie: lockdown parziale a Madrid

Nuovi aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Spagna. Il Paese più colpito d’Europa ha deciso di adottare contromisure per contrastare la seconda ondata, considerando i dati degli ultimi bollettini: nella giornata di ieri sono stati annotati 3.897 casi positivi, di cui 1.586 solo nella Comunità di Madrid. Purtroppo c’è da registrare anche l’aumento di decessi, 177 vittime che vanno ad aggiungersi alle 486 registrate nel corso della settimana. Particolare attenzione va a di Madrid, dove il governo spagnolo ha deciso di estendere un lockdown parziale. El Pais spiega che il provvedimento prevede limitazioni alla mobilità e agli assembramenti, con divieti per incontri con più di 6 persone. Parchi e asili resteranno aperti, contrariamente a quanto circolato nelle scorse ore. Il quotidiano riporta inoltre che in Spagna ci sono 11 comuni con più di 100 mila abitanti con tassi di incidenza che superano i 500 casi ogni 100 mila abitanti. Dieci di questi si trovano nella sola Madrid.

CORONAVIRUS FRANCIA: CASI POSITIVI IN RIALZO

Il numero dei nuovi casi positivi al coronavirus cresce anche in Francia, anche se il record registrato venerdì resta lontano. Le Parisien riporta che il Public Health France ha reso noti 12.845 nuovi contagiati, in netto aumento rispetto agli 8.051 di martedì. Il tasso di positività è ancora del 7,6%, stesso dato del giorno precedente. In crescita anche il numero di “cluster” (focolai di infezione che riuniscono almeno tre casi confermati o probabili, nell’arco di sette giorni), +64. Purtroppo, aumenta anche il numero di decessi: 64 nuove vittime contro le 59 di martedì, il bilancio totale è di 31.956 morti di Covid-19 (21.264 in ospedale e 10.692 in case di cura). Per quanto riguarda i ricoverati, negli ultimi sette giorni sono arrivati negli ospedali francesi nuovi 3.985 pazienti, tra questi 826 occupano un letto nel reparto di terapia intensiva.

CORONAVIRUS UK: DISPOSTE NUOVE RESTRIZIONI

Picco di contagi di coronavirus anche in UK. L’autorità sanitaria britannica ha riportato 7.143 nuovi casi positivi su oltre 200 mila test processati. Numeri importanti, basti pensare che da oltre quattro mesi non si vedeva un dato simile. Purtroppo, in rialzo anche il conto dei decessi: 71 nuovi morti, record dal periodo pre-estivo. Per cercare di contenere l’epidemia, le autorità hanno disposto nuove restrizioni nell’are adel nord-est: tra le misure previste c’è il divieto di qualunque raduno privato-non lavorativo tra persone che non vivono nella stessa casa, previste multe da 200 sterline per i trasgressori. «Si tratta di una misura necessaria e decisa sulla base di quanto chiesto dalle amministrazioni locali», le parole del ministro della Sanità, Matt Hancock.



© RIPRODUZIONE RISERVATA