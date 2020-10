Coronavirus Spagna, Francia, UK/ Ultime notizie: scatta l’allarme a Parigi

Scattato l’allarme in Italia per l’aumento dei casi positivi registrato ieri, ma l’emergenza Covid-19 sta colpendo duramente anche gli altri principali paesi europei. La situazione coronavirus in Francia non è delle migliori e nella giornata di ieri è stato annotato un nuovo aumento di contagiati: 577.505 persone sono state diagnosticate con 13.970 casi di contagio nelle precedenti 24 ore. Il tasso di positività ai test non si ferma: giovedì è salito al 7,5%. Il Consiglio scientifico ha lanciato l’allarme: non sono state escluse restrizioni ancora più dure per rallentare l’ondata di contagiati. Evidenziata la necessità di limitare il numero di persone frequentate, in particolare familiari e amici, per evitare che la malattia sfugga al controllo e richieda misure più drastiche. «Il rallentamento della circolazione del virus resta a portata di mano, ma probabilmente non più per molto tempo», ha fatto sapere l’ente.

CORONAVIRUS SPAGNA: LE ULTIME NOTIZIE

Prosegue l’aumento di casi positivi al coronavirus in Spagna. Ieri il ministero della Salute di Madrid ha reso noti 9.419 nuovi contagiati, che hanno portato il totale a 778.607 infettati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Purtroppo, annotato un importante aumento di morti: +182 decessi per Covid-19, bilancio di 31.973 vittime. Da non sottovalutare il tasso di incidenza del virus: 274 casi di coronavirus ogni 100 mila abitanti. Tra le più colpite di questa seconda ondata, la Comunità di Madrid ha annunciato l’applicazione delle restrizioni stabilite dal Ministero della Salute, anche se non mancano le polemiche. «Possono generare il caos, sono peggiori e meno adatte di quelle che erano in vigore», le parole del consigliere madrileno Enrique Lopez. Il premier Pedro Sanchez ha commentato così la situazione: «Stiamo affondando un momento di straordinaria gravità nella Comunità di Madrid». Anche l’Oms si è detta preoccupata dalla curva epidemiologica della Spagna, il Paese con la più alta incidenza di Covid-19.

CORONAVIRUS UK E GERMANIA: LE ULTIME NOTIZIE

Parziali buone notizie per la Gran Bretagna. L’epidemia da coronavirus rallenta in UK: nella giornata di ieri le autorità sanitarie hanno registrato 6.914 nuovi casi positivi, in ribasso rispetto al giorno precedente. In calo anche il conto dei decessi, passati da 59 a 71. Come evidenziato dalla BBC, il totale di casi positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria è di 460.178 infettati. Il conto dei decessi è invece salito a 42.202 vittime di Covid-19.

Infine, una battuta sulla situazione della Germania. Ieri l’Istituto Robert Koch ha reso noto che nelle precedenti 24 ore sono stati registrati 2.673 casi positivi, picco più alto mai registrato da aprile a questa parte. In rialzo anche il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, 362 di cui 193 attaccati al respiratore. Ricordiamo che il bilancio totale di casi positivi in Germania è di 294.395 persone, mentre il dato dei decessi è salito a 9.508 vittime.

