Coronavirus, spuntano supermercati furbetti/ Prezzi gonfiati e promozioni solo online

In un periodo di piena emergenza come quello che stiamo vivendo ora causa coronavirus, c’è anche chi se ne approfitta. La maggior parte delle persone sta dimostrando un’umanità che forse in pochi si aspettavano, ma purtroppo non mancano i casi che fanno storcere il naso. Numerose segnalazioni giungono in particolare per quanto riguarda alcuni prezzi dei prodotti dei supermercati non proprio chiari. Come ricorda newsmondo.it, infatti, vi sono alcuni prodotti venduti a prezzi troppo gonfiati, o promozioni invece non applicate nonostante pubblicità. Sia chiaro, il fenomeno sarebbe circoscritto, ma in un periodo di forte crisi economica come quello che stiamo vivendo ora, l’inghippo è subito saltato all’attenzione dei consumatori più attenti. Il tam tam è partito, come spesso e volentieri avviene in questi casi, sulla rete, e riguarda in particolare la periferia della capitale, Roma.

CORONAVIRUS E SUPERMERCATI FURBETTI: “DOVE SONO LE OFFERTE ONLINE?”

A riguardo proprio newsmondo.it racconta l’esperienza vissuta: “Scegliamo di andare a fare la spesa in un supermercato di zona, rispettando le norme sugli spostamenti”. Dopo essere entrati a seguito di una moderata attesa, “Guardiamo gli scaffali. Non c’è neanche un cartellino con scritto Offerta. Neanche uno dei prodotti segnalati sul volantino è scontato”. A quel punto vengono chieste informazioni alla cassa centrale, che risponde dicendo “Siamo in guerra“. La risposta potrebbe essere anche lecita, volendo, ma il dubbio rimane in quanto non si capisce come mai il prodotto venga pubblicizzato in offerta online, mentre nel negozio lo sconto non corrisponde: non sarebbe il caso di eliminare direttamente il saldo? Se in questo momento non si possono applicare gli scontri perchè la crisi ha colpito tutti, bisognerebbe comunicarlo in maniera chiara, senza che il consumatore si senta preso in giro. “È giusto e doveroso sottolineare – conclude l’articolo – come la brutta esperienza l’abbiamo avuta solo in un supermercato dall’inizio dell’emergenza. Molte catene anche in questo periodo si stanno distinguendo per la serietà e lo spirito di sacrificio”.



