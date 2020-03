Coronavirus Superbike/ Gp di Assen rinviato ad agosto: la Sbk riparte a Imola?

Nuovi e inevitabili rinvii per il mondo dello sport, come pure per questa stagione 2020 della Superbike, che pure non si è rivelata certo immune dagli sconvolgimenti in seguito all’espandersi e l’aggravarsi dell’emergenza coronavirus. Ecco perché, dopo aver metabolizzato l‘annuncio del rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020, certo non possiamo essere sorpresi alla notizia che è stata rinviata la prova di Assen per la Sbk. Da comunicato ufficiale congiunto tra Fim e Dorna WSB Organisation il Gp di Olanda per la Superbike, originariamente previsto per il prossimo fine settimana del 17-19 aprile, sarà dunque spostato ad agosto, per la precisione al fine settima del 21 e 23 agosto. Una mossa ovviamente necessaria vista la situazione ben critica che l’Europa, ma tutto il mondo sta vivendo per la pandemia da Covid-19.

SBK: RINVIATO IL GP DI ASSEN, SI RIPARTE DA IMOLA?

Con l’annunciato rinvio del Gp di Assen per la Superbike, sarà dunque un calendario da rifare per le alte sfere della Sbk e anzi già la federazione ha comunicato che a breve vi saranno date ulteriori informazioni per quello che sarà la stagione 2020 delle derivate di serie. Non è infatti impossibile, dati gli sviluppi imprevedibili della pandemia, che saltino altri appuntamenti del mondiale o vengano spostati: la priorità in ogni caso, come si legge nel breve comunicato, è quella della sicurezza di appassionati e sportivi. In attesa però di possibili nuove pessime notizie per gli appassionati, non possiamo non segnalare che, dopo solo il primo appuntamento della stagione a Phillip Island, formalmente la Superbike sarà già in pista il prossimo 8-10 maggio a Imola per il Gp d’Italia. Per il momento la gara pare confermata e certo si spera che entro maggio la situazione, quanto meno migliori: pure potrebbe solo questione di pochi giorni perché arrivi l’annuncio dello slittamento anche della prova tricolore.



