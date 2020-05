Coronavirus Svezia, senza lockdown 24mila casi e 3mila morti/ “Non ce l’aspettavamo”

Pubblicità

Crescono i casi di coronavirus in Svezia, il bilancio delle vittime si aggrava, eppure non arriva nessuna marcia indietro. Si va avanti senza lockdown, nonostante questa scelta non si sia rivelata efficace anche dal punto di vista economico, visto che le cose non vanno bene anche da questo punto di vista. L’idea è quella di convivere con Sars-CoV-2 per arrivare senza traumi all’immunità di gregge. Ma i dati stanno peggiorando in ogni aspetto: la Svezia è arrivata a 3.040 morti su 24.623 casi. Se questi numeri si rapportano con la popolazione e si confrontano con quelli di Finlandia, Danimarca e Norvegia, allora si comprende quanto sia alto il dato dei decessi. Il numero dei contagiati è anche più alto per popolazione, e la questione dei temponi non c’entra nulla, visto che la Svezia ne fa meno di tutti. Questo vuol dire, dunque, che il numero dei contagiati potrebbe essere anche più alto. Anders Tegnell, epidemiologo a capo dell’Agenzia di sanità pubblica svedese, si è detto stupito dell’elevato numero di vittime di coronavirus, anche se bastava dare uno sguardo al resto del mondo per capire che non c’era nulla di cui stupirsi.

CORONAVIRUS SVEZIA, SENZA LOCKDOWN CRESCONO CASI E MORTI

«Devo dire che non avevamo calcolato un così alto numero di morti». Lo stupore in Svezia per il numero di morti per il coronavirus è dovuto anche ai molti decessi registrati nelle case di cura. «È molto difficile tenere la malattia lontano da lì. Pensavamo che le nostre case per anziani sarebbero riuscite ad evitare i contagi», avrebbe dichiarato il capo dell’Agenzia di sanità pubblica svedese, come riportato dal Corriere della Sera. Nonostante ciò, ritiene che la strategia della Svezia abbia dato buoni risultati. In realtà molte persone hanno deciso di restare comunque a casa e i mercati non vanno così bene. Quindi, questa strategia non ha premiato né dal punto di vista sanitario né da quello economico. In Svezia ritengono di aver superato il picco, ma non è ancora dimostrato. Riguardo invece l’immunità di gregge, stimata al raggiungimento di circa il 60 per cento della popolazione totale infettata, i valori sono ancora lontani. Lena Hallengren, ministro svedese per la Salute e gli affari sociali, alla CNN ha smentito la strategia per arrivare all’immunità di grecce. Intanto il tasso di mortalità ha raggiunto 291 persone ogni milione di persone, mentre in Danimarca è a 87, Finlandia a 45 e Norvegia a 38.



