CORONAVIRUS, TAMPONE GRATUITO IN USA/ Trump ‘apre’ la sanità per tutti

Svolta negli Stati Uniti nella sanità dettata dalla paura del coronavirus. Fino a pochi giorni fa il test con il tampone, come tutto quello che riguarda la sanità americana, era a pagamento, cifre che superavano anche i 3mila euro, rendendolo impossibile per milioni di americani. Adesso, grazie a una decisione bipartisan delle forze politiche, ha annunciato il vicepresidente Mike Pence, il tampone sarà gratuito per tutti. L’mprovviso aumento di casi di malati di coronavirus ha fatto superare quegli ostacoli che rendono impossibile anche chiamare una ambulanza, il cui costo supera anche i 3mila euro. Ma il rischio di una ecatombe in America sta portando quei risultati che gli americani aspettano da sempre. Circa 50 milioni di loro infatti non ha la possibilità di pagarsi una assicurazione medica.

IMPEGNO BIPARTISAN CONTRO IL VIRUS

Mike Pence ha fatto sapere che si è raggiunto un accordo con le compagnie di assicurazione che copriranno le spese per il tampone: “Il costo non sarà una barriera affinché ogni americano possa fare il test del coronavirus” ha detto. “Grazie al buon lavoro bipartisan fatto in parlamento tutti i test sono ora gratuiti per ogni americano, incluso chi non ha l’assicurazione medica”. La prossima settimana, ha assicurato il segretario alla salute, saranno disponibili 1.9 milioni di test, il che visto che la popolazione americana supera i 300 milioni non è esattamente una grande cifra. Allo stesso tempo apriranno circa 2mila laboratori di analisi. Ieri risultavano colpiti dal virus 3621 cittadini di cui ne sono morti 63. Rispetto al normale tasso di mortalità dell’influenza stagionale, il coronavirus risulta essere 17 volte più mortale.



