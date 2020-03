Coronavirus tennis/ Roland Garros e Wimbledon a rischio: “Decideranno i governi”

Il tennis ai tempi del Coronavirus non si gioca: va detto che gli organizzatori di Indian Wells sono stati tra i primi, includendo tutti gli sport e tutte le varie federazioni, a cancellare il loro appuntamento che sarebbe dovuto scattare lo scorso 12 marzo. A rotazione è seguito il Miami Open, poi è arrivata una nota da parte della Atp che ha annunciato la sospensione ufficiale di tutti i tornei per sei settimane. Cosa che ha fatto anche la Wta, anche se l’associazione femminile ha proceduto per singoli tornei arrivando ad annullare anche l’appuntamento di Stoccarda; adesso a rischio sono anche il secondo e il terzo Slam della stagione, vale a dire Roland Garros e Wimbledon. Gli Open di Francia, che inizierebbero a maggio per concludersi a giugno, sono quelli maggiormente in pericolo: il direttore del torneo Guy Forget ha espressamente detto che “la priorità in questo momento deve essere la salute degli spettatori e dei giocatori”, aggiungendo che tutte le possibilità sono al vaglio ma l’ultima decisione spetterà al governo francese. Chiaramente, visto il calendario, il Roland Garros al momento è più no che sì: sappiamo ad esempio che in Serie A si parla di tornare a giocare non prima di maggio.

CORONAVIRUS TENNIS, WIMBLEDON A RISCHIO

In più, l’emergenza Coronavirus potrebbe far saltare anche Wimbledon: i Championships sono in programma a Londra tra giugno e luglio, in questo caso ci sarebbe un mese ulteriore ma Eloise Tyson, portavoce dell’All England Lawn & Tennis Club, ha già detto che “se il governo ci chiederà di cancellare l’edizione, la nostra assicurazione ci garantirà il rimborso ai titolari dei biglietti e dei pacchetti di hospitality”. La Tyson ha affermato che i preparativi per il momento stanno andando avanti; sappiamo che in Gran Bretagna, almeno per il momento, Boris Johnson ha sostenuto la tesi dello sviluppo degli anticorpi per frenare il Covid-19 (cosa che chiaramente gli ha fatto guadagnare non poche critiche e altro). Al di là di questo però la situazione è critica anche oltre Manica e, se i numeri del contagio dovessero aumentare in maniera esponenziale come già successo in Italia, è chiaro che anche a Londra si dovrebbe rivedere qualche decisione. Ricordiamo che in tempo di pace Wimbledon non è mai stato cancellato: il Coronavirus potrebbe avere anche questo effetto, quello di sospendere uno degli appuntamenti più leggendari nella storia dello sport. Speriamo ovviamente che non debba succedere…



