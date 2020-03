Coronavirus tennis/ Saltano Roma e Madrid, classifiche congelate fino a giugno

Il mondo del tennis si ferma fino all’inizio di giugno: una nuova nota ufficiale di Atp e Wta, naturalmente per l’emergenza Coronavirus, ha disposto la cancellazione di tutti i tornei che si giocheranno in questo periodo. Questo significa che non vedremo gli Internazionali d’Italia: il torneo di Roma, uno dei più celebri nel panorama maschile e femminile (anche perché è uno dei Masters 1000 della stagione) e che fa da anticamera al Roland Garros, non sarà disputato a meno che non venga rischedulato. Cosa che per esempio è accaduta agli Open di Francia, che verranno disputati tra settembre e ottobre; è anche possibile che si arrivi a questo ma bisognerà capirlo quando l’emergenza sarà terminata e si potrà ragionare avendo un calendario reale in mano. Nel frattempo non si giocherà nemmeno a Monaco di Baviera, Estoril, Ginevra e Lione per quanto riguarda la Atp; nel circuito del tennis femminile invece sono annullati Strasburgo e Rabat mentre a Madrid avrebbero giocato sia gli uomini che le donne. Dunque, pensando ai Masters 1000, sono già saltati i primi cinque dell’anno solare 2020: restano al momento in programma Toronto, Cincinnati, Shanghai e Parigi-Bercy.

CORONAVIRUS TENNIS: NON SI GIOCA A ROMA

La cancellazione dei tornei di tennis fino all’inizio di giugno, per permettere di rispettare le norme restrittive in emergenza Coronavirus, hanno avuto un altro effetto: Atp e Wta hanno infatti stabilito che le classifiche mondiali saranno congelate finchè non si tornerà a giocare. Senza una comunicazione ufficiale i ranking sarebbero stati attivi, il che significa che tutti i tennisti avrebbero comunque mosso le loro graduatorie – che, come sappiamo, sono stabilite sulla differenza dei risultati rispetto all’anno precedente; questo però avrebbe favorito qualcuno danneggiando inevitabilmente altri giocatori; non essendo il forfait una decisione del singolo, giustamente (aggiungiamo noi) si è deciso di fermare tutto. Novak Djokovic e Ashleigh Barty restano dunque in vetta alle rispettive classifiche, ma in questo momento conta poco; adesso bisognerà capire quando si potrà riaprire i circuiti Atp e Wta, il rischio è che Wimbledon (tra giugno e luglio) sia il prossimo torneo che non si riuscirà a giocare per la diffusione del Covid-19. Sarebbe la prima volta in tempo di pace: la pandemia può portare anche a questi risultati, tuttavia prima di fasciarci la testa aspettiamo che arrivi eventualmente qualche comunicazione in merito.



