Coronavirus: Thomas, Trini e Fabio jr, figli di Fabio Testi/ Video “Ti guardiamo sempre, sei fighissimo”

Fabio Testi, concorrente del Grande Fratello Vip 2020, è indubbiamente uno dei partecipanti del reality show che più ha sofferto in queste settimane la lontananza dai suoi figli, a maggior ragione quando è venuto a conoscenza, per decisione degli autori del programma e del conduttore, Alfonso Signorini, della grave epidemia da Coronavirus che sta paralizzando non soltanto l’Italia, ma il mondo intero. Per questa ragione, a lui e agli altri vip, la produzione della trasmissione ha deciso di mostrare loro alcuni filmati di saluto da parte dei loro cari, a dimostrazione delle loro ottime condizioni di salute e del loro continuo supporto, anche se a distanza.

THOMAS, TRINI E FABIO JR, FIGLI DI FABIO TESTI: “TI GUARDIAMO SEMPRE”

Fabio Testi ha così potuto riabbracciare per qualche secondo e in maniera meramente virtuale i suoi tre figli, Thomas, Trini e Fabio Jr. Il primo, in particolare, ha registrato un video dal suo ufficio di Londra, dove si è mostrato sorridente in compagnia di alcuni suoi colleghi, mentre la seconda si è immortalata sul letto della sua casa austriaca di Salisburgo. “Volevo mandarti un super bacione – ha commentato Trini -. La tua orchidea che mi hai regalato al compleanno è ancora viva. Ti guardiamo sempre, sei fighissimo! Non vedo l’ora di vederti, papi”. Infine, l’ultimo intervento da parte di Fabio Jr, che si è ripreso all’interno della sua casa di Shanghai, con tanto di gatto alle spalle e un bacio indirizzato alla videocamera dello smartphone. Destinatario? Il suo papà, ovviamente.

